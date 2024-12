Paolo Fox, perché non è sposato? La rivelazione dell’astrologo

È l’uomo delle previsioni dell’oroscopo e solitamente parla di amore, fortuna e salute per gli altri, ma cosa si conosce invece della vita privata di Paolo Fox? Il volto più noto dell’astrologia italiana è solitamente restio a parlare di se stesso, eppure qualche tempo fa, nel salotto di Domenica In, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni personali, che riguardano in particolar modo la sua attuale situazione amorosa.

Mara Venier ha infatti chiesto all’astrologo se fosse fidanzato o, meglio, sposato, cosa che Paolo Fox ha negato, smorzando con un’ironica motivazione la sua condizione amorosa. “Tu sei sposato?”, ha chiesto la conduttrice a Fox, che ha risposto: “No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”.

Paolo Fox: “Io fidanzato? Nì…”

Una risposta che non ha però del tutto soddisfatto Mara Venier, motivo per il quale ha indagato ulteriormente, chiedendo a Paolo Fox se si sia almeno avvicinato in passato al grande passo. Cosa che l’astrologo ha però negato, dichiarando di essere un acquario, un segno zodiacale che “teoricamente non si sposa”. Tuttavia, non ha chiuso le porte alla possibilità di convolare a nozze in futuro, qualora troverà la persona giusta. Paolo Fox non è sposato e non ha figli, dunque, eppure in un’intervista rilasciata a Radio 105 alcuni mesi fa ha ammesso di non essere del tutto single. “Se sono fidanzato? Nì, cioè… Un giorno mi inviti e prometto che ti dico tutto. Adesso lasciamo stare e torno all’oroscopo”, è stata la sua risposta alla domanda diretta. Non è chiaro se questa relazione sia finita o se, nel frattempo, sia diventata una storia d’amore seria.