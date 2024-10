Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 20 ottobre 2024: cosa accade ai primi sei segni zodiacali

Settimana interessante, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 20 ottobre, per i nati sotto il segno dell’ariete, toro, gemelli, cancro, leone e vergine. Per tutti ci sarà la possibilità di dedicare dei piacevoli momenti all’amore. Il cancro, in particolare, vivrà un periodo di rinascita soprattutto se reduce da una crisi di coppia mentre per la Vergine non si escludono momenti più agitati nella sfera sentimentale.

Con il weekend quasi alle porte, dunque, è interessante capire cosa prevedono le stelle. Quale, tra i primi sei segni dello zodiaco sarà quello più fortunato? Andiamo a scoprire tutto.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 20 ottobre 2024: rinascita in amore per il Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 20 ottobre 2024, l’Ariete si preannuncia un weekend per uscire e farsi notare da tutti. Dal passato, potrebbe tornare qualche spasimante ma la scelta se vale la pena riaprire le cose o considerare il tutto un capitolo chiuso tocca alle persone del segno. Qualche tensione per le coppie di vecchia data che, però, sarà facilmente superata. Momento positivo per il lavoro dove, qualsiasi cambiamento, sarà accompagnato dai favori delle stelle.

Periodo di rinascita in amore per i nati sotto il segno del Toro che, dopo momenti di tensione, tornano a vivere i sentimenti con allegria e leggerezza. Le persone tornate da poco single, si lasceranno andare con più facilità a nuove storie d’amore. Le stelle splendono nella sfera lavorativa dove potrebbero esserci cambiamenti legati al ruolo. Cielo critico, invece, per l’amore dei Gemelli, soprattutto per coloro che hanno già affrontato momenti difficili in coppia. Il periodo sarà particolarmente difficile perché mostrerà ferite che non sono ancora guarite. Sul lavoro, invece, attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 20 ottobre 2024: armonia in amore per il Cancro

Per i nati sotto il segno del cancro, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le stelle prevedono una face di rinascita e armonia dopo una fase critica. Chi, invece, è single, può sfruttare il periodo per trovare la persona giusta. Sul lavoro, è un periodo in cui stai rimettendo in gioco anche quelle che, un tempo, erano delle vere certezze. Chi ha un’attività indipendente, in particolare, già in passato è stato costretto a rimettersi in gioco.

Dopo l’inquietudine vissuta nelle scorse settimanale, per il Leone, in amore, sta arrivando un periodo decisamente positivo. Chi arriva da un passato sofferente, ha voglia di divertirsi. Non escludere, tuttavia, flirt e colpi di fulmine che potrebbero riservare piacevoli sorprese per il futuro. Attenzione, invece, alle finanze e a qualche disputa legale. Infine, per i nati sotto il segno della Vergine, questo è un periodo di revisione dei sentimenti, in cui tutte le relazioni vengono rivalutate. Sul lavoro c’è la necessità di rielaborare una strategia. Nel complesso, è un periodo agitato con tante cose da fare.