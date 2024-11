Oroscopo settimanale Simon and the stars, previsioni fino al 24 novembre 2024: cosa prevedono le stelle per la prima metà dei segni

Per gli appassionati delle stelle, torna l’appuntamento con l’oroscopo settimanale di Simon and the stars con le previsioni fino al 24 novembre 2024. L’astrologo svela nei dettagli l’andamento delle stelle, sia nella sfera sentimentale che professionale dando anche dei consigli su come affrontare tutto, ma cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 novembre 2024/ Ariete e Leone fortissimi, il Toro ha la Luna storta

Oroscopo settimanale Simon and the stars fino al 24 novembre 2024: Gemelli bloccati

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Simon and the stars, l’Ariete, nella sfera professionale, è in netta ripresa. Chi ha visto un progetto fermarsi o comunque rallentare la posizione lavorativa, non deve preoccuparsi perché la situazione sta per sbloccarsi. Le giornate di martedì 19 e mercoledì 20 sono perfette per chiarire dubbi o rivedere progetti mentre la giornata di venerdì 22 è perfetta per presentare progetti. L’amore, invece, rallenta e potresti sentirti trascurato dal partner ma potresti anche ricevere la stessa accusa. Lascia che la situazione evolvi in attesa di un dicembre sicuramente più roseo.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 20 novembre 2024/ Sagittario energici, bilancia più sereni

Dopo un periodo altalenante sul lavoro, finalmente il Toro riparte e ha la possibilità di togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Potrebbero esserci nuove possibilità che però richiedono un periodo di preparazione ma è opportuno non scartarle in partenza. In amore, chi vive una relazione, non deve aver paura di affrontare una discussione che, spesso, può essere terapeutica per la coppia. Per i single, probabili incontri soprattutto se vi concedete la possibilità di viaggiare e incontrare persone in altre città. Cielo particolare per i nati sotto il segno dei Gemelli che si sentono particolarmente bloccati, soprattutto nella sfera professionale. Chi continua a trovare porte chiuse e a non avere la possibilità di realizzare un progetto, deve cominciare a guardarsi intorno. In amore, chi ha già una storia, potrebbe essere spinto a voler rinnovare il rapporto con nuovi stimoli mentre per i single il cielo è ancora altalenante.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 20 novembre 2024/ Nuovi equilibri per Toro e Gemelli

Oroscopo settimanale Simon and the stars fino al 24 novembre 2024: il Leone riparte

I nati sotto il segno del Cancro, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Simon and the stars, cominceranno a respirare un po’ di leggerezza dopo l’ultimo periodo in cui vecchie situazioni hanno creato pesantezza nella tua vita. Secondo Simon and the stars, in questa settimana, il Cancro deve provare ad essere lungimirante in vista di un 2025 che inizia con nuove prospettive. Questioni da sistemare anche sul fronte della casa o della famiglia. Chi vive un rapporto fatto di alti e bassi può finalmente chiedere chiarezza e stabilire se sia il caso di proseguire o meno.

I nati sotto il segno del Leone si lasciano alle spalle un periodo di stallo per ricominciare con maggiore slancio. Tra giovedì 21 e venerdì 22 c’è la possibilità di proporre idee e progetti che potrebbero essere importanti per il lavoro. L’amore, invece, resta ancora indietro con questioni legate alla gestione della famiglia da risolvere. Settimana faticosa per i nati sotto il segno della Vergine che, almeno sul lavoro, devono imparare a delegare. Chi è in attesa di una risposta relativa ad un nuovo ruolo o ad un cambiamento, potrebbe ricevere qualche segnale interessante. Va decisamente meglio la sfera sentimentale dove chi è in coppia potrebbe cominciare a vivere tutto con più leggerezza mentre i single potrebbero avere incontri interessanti.