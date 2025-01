Oroscopo weekend Paolo Fox: cosa prevedono le stelle per l’11 e 12 gennaio 2025 per gli ultimi sei segni

La curiosità di sapere cosa prevedono le stelle è sempre tanta e, così, dopo le previsioni dell’oroscopo del weekend per i primi sei segni dello zodiaco, arrivano anche le previsioni per la seconda metà dei segni. Cosa prevedono le stelle per la sfera sentimentale e professionale dei nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per il secondo fine settimana del 2025? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo weekend Paolo Fox: Scorpione fragile in amore

Secondo le previsioni dell’oroscopo del weekend di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno un fine settimana al top in amore dove avete finalmente ritrovato l’armonia con il partner. Momento importante anche sul lavoro dove puoi concentrarti su progetti importanti con riconoscimenti in arrivo dopo tanti sacrifici. Fine settimana intenso per lo Scorpione che, tuttavia, in amore, sarà particolarmente fragile e sensibile anche se riuscirà a superare tutto. Sul lavoro, invece, occhio a qualche problema anche se sarà tutto superabile.

Voglia di avventura e di nuove esperienze per i nati sotto il segno del Sagittario. Sei molto ispirato e hai voglia di concretizzare i nuovi progetti e a fare un passo importante.

Oroscopo weekend Paolo Fox: relax per il Capricorno

Fine settimana di totale relax per i nati sotto il segno del Capricorno che sfrutterà il tempo libero per concentrarsi su se stesso e capire cosa desidera davvero. Serenità in amore con il partner mentre c’è da risolvere qualche problema sul lavoro.

Tante nuove esperienze attendono l’Acquario in un fine settimana particolarmente stimolante Avete voglia di esplorare e fare nuove esperienze. In amore, è il momento ideale per consolidare una relazione già abbastanza stabile mentre sul lavoro non si escludono nuovi progetti. Infine, per i Pesci, il weekend sarà particolarmente intenso e riuscirete a lasciarvi andare alle emozioni. Sul lavoro, i problemi non mancheranno ma riuscirete a superare tutto determinazione.

