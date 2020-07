Orsola Ferrante e Laura Pomilio/ Ciao Darwin, chi sono concorrenti viaggio nel tempo

La replica del viaggio nel tempo di oggi di Ciao Darwin 7 è particolarmente divertente. A compierlo sono Orsola Ferrante e Laura Pomilio, che fanno spazientire Paolo Bonolis. C’è la prova nella quale le due esponenti di Giovani e Mature devono continuare a declamare i testi di alcune celebri canzoni, ma le due donne arrivano a far perdere la pazienza al conduttore, che addirittura attraversa il confine del tempo in seguito alla loro pessima prova. Ovviamente le risate sono assicurate, pure quando le concorrenti, ad esempio, arrivano ad affermare che al Casinò si gioca a scopa, tressette e mercante in fiera. C’è pure una partita umana a scopa nella quale una delle due signorine dichiara il suo amore ad un figurante, poi le concorrenti tornano in studio saltando su enormi microfoni. Ad avere la meglio è la giovane, anche per via del mancato rispetto delle regole da parte della matura. E così il viaggio nel tempo si chiude 332 a 308.

VIAGGIO NEL TEMPO GIOVANI VS MATURE CIAO DARWIN 7

«Buonasera, Ferrante Orsola, 18 anni… giovane!», urla la concorrente quando viene sorteggiata a Ciao Darwin 7. «Buonasera a tutti, Laura Pomilio, 44 anni… mature», si presenta invece l’altra. Il viaggio nel tempo che devono compiere è nel Festival di Sanremo. «Chi è quello che sta accanto a lei?», chiede Paolo Bonolis e la giovane confonde Beppe Vessicchio con Giuseppe Verdi. Quando il conduttore suggerisce il nome, lei allora si gioca la carta Grillo, fallendo miseramente. Le due poi confondono i testi con i titoli. «Questo è troppo, quando è troppo è troppo… Poi ci troveremo come le star, amici…», si sente dire a Paolo Bonolis che imbocca il percorso per raggiungere le concorrenti. E prende di mira la giovane, contro il cui volto preme una spugna intrisa di colore blu sporcandole completamente la faccia, tra le risate del pubblico e della stessa concorrente consapevole degli strafalcioni commessi.





