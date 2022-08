Oscar Branzani e Alexia Cotruta fidanzati/ Prime foto per l’ex Uomini e Donne…

Oscar Branzani è fidanzato: le immagini Instagram con Alexia Cotruta

Oscar Branzani sembra aver ritrovato il sorriso dopo la turbolenta fine della storia d’amore con Eleonora Rocchini. L’ex tronista di Uomini e donne, protagonista nell’edizione del 2016 in cui scelse proprio Eleonora come donna della sua vita, dopo la rottura ha ritrovato l’amore al fianco di una ragazza sconosciuta al mondo dello spettacolo: Alexia Cotruta. Dopo i primi indizi social risalenti a inizio agosto, la coppia è uscita allo scoperto con alcuni romantici scatti condivisi dall’ex tronista sul suo profilo Instagram.

“Ho scelto il mio magico presente” la dedica di Branzani a corredo di un carosello di fotografie. Tra baci e abbracci sotto il sole, scatti di coppia e romantici video tra coccole e carezze, i due sembrano più innamorati che mai e pronti finalmente a godersi questa storia d’amore senza più doversi nascondere. Ignota l’identità della ragazza. Il sito Very Inutil People ha riferito che “c’è chi sostiene che sia rumena e viva in Sardegna. Una nostra fonte, invece, ci ha comunicato che sarebbe moldava e vivrebbe a Padova. Sappiamo per certo che ha 20 anni“.

Con la neonata storia d’amore con Alexia Cotruta, si apre così un nuovo capitolo nella vita sentimentale di Oscar Branzani. Per anni storico fidanzato dell’influencer Chiara Biasi, il ragazzo è poi sbarcato a Uomini e donne in qualità di tronista dell’edizione 2015/16, stesso anno di Andrea Damante. Nello studio del dating show di Canale 5 ha conosciuto Eleonora Rocchini, che alla fine è diventata la sua scelta. La storia d’amore è proseguita anche lontano dalle telecamere, ma si è bruscamente interrotta tra il 2019 e il 2020.

Ora il cuore dell’ex tronista batte solo ed esclusivamente per la nuova fidanzata Alexia Cotruta. Oltre ai dettagli anagrafici della ragazza, il sito Very Inutil People aveva spiegato come il corteggiamento di Branzani fosse partito addirittura da inizio estate. Sino a quando “sono stati avvistati al Ritual Club in Costa Smeralda“. Un’estate all’insegna dell’amore per la neo-coppia, pronta a vivere appieno un sentimento che si spera possa durare a lungo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oscar Branzani (@oscarbranzani)













