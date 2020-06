Osimhen al Napoli?/ Calciomercato: talento del Lille in città per trattare!

Victor Osimhen potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli. La dirigenza partenopea ha messo nel mirino l’attaccante nigeriano per la prossima stagione, un elemento in grado di permettere un salto di qualità in fase di realizzazione. Arrivato appena un anno fa al Lille per 14 milioni di euro, il classe 1998 ha messo a segno 13 reti in 27 presenze in Ligue 1, attirando l’attenzione di numerosi top club europei. Gli azzurri, che saluteranno Arek Milik, sono pronti a sbaragliare la concorrenza: come riporta Sky Sport, oggi è previsto un incontro tra la dirigenza campana, il calciatore ed i suoi agenti. Gianluca Di Marzio spiega che il 22enne resterà a Napoli per qualche giorno. E c’è di più, secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli: Osimhen nelle prossime ore dovrebbe visionare degli appartamenti a Posillipo, segnale che la trattativa con il club di Aurelio de Laurentiis procede spedita.

OSIMHEN AL NAPOLI? TRATTATIVA IN FASE AVANZATA

A confermare l’imminente addio di Victor Osimhen al Lille ci ha pensato il tecnico Christophe Galtier ai microfoni di Rfi. L’ex allenatore del Saint-Etienne ha spiegato che il 22enne ha ricevuto richieste da molti club europei e vuole vedere cosa accadrà ai massimi livelli: «Victor si adatterà alle esigenze del club, che deve vendere. Per quanto è forte, si adatterà a tutti i campionati».

Felice Mazzù, suo ex allenatore, ne ha parlato così ai microfoni di Tuttonapoli: «Per me è pronto per qualsiasi big europea. E poi la mentalità del Napoli è identica alla sua. E aggiungo: lui già adora la pizza napoletana… A chi lo paragonerei? Somiglia a Ibrahimovic perché sa fare tutto coi piedi e con la testa. Ma tra i due c’è una grande differenza: Victor è una persona semplice. Ma diventerà un grande bomber».



© RIPRODUZIONE RISERVATA