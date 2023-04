Ospiti Amici quinto serale 2023/ Un volto amato di Mare Fuori…

Amici 22, Clara di Mare Fuori tra gli ospiti: le anticipazioni

Manca sempre meno alla nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e, dopo la registrazione, circolano sul web le anticipazioni su quello che avverrà domani sera, in prima serata su Canale5. La sfida tra i giovani allievi entra sempre più nel vivo, il cerchio si stringe e saranno sempre meno i protagonisti a contendersi la vittoria. Intanto sono tornate, precise e puntuali, le anticipazioni della nuova puntata fornite da SuperGuidaTv e Amici News. E non mancheranno grandi nomi tra gli ospiti d’eccezione.

In particolare sarà presente in studio una grande protagonista di Mare Fuori, Clara (che nella serie interpreta Giulia) che riceverà il disco di platino per Origami all’alba, brano tratto dalla serie tv. Due mondi così opposti ma così simili, come Amici 22 e Mare Fuori, si uniranno dunque per una grandissima sorpresa in prima serata, che farà sicuramente piacere sia al giovane pubblico del talent che ai giovani appassionati della serie che sta spopolando in questo periodo. Tra gli ospiti di puntata, inoltre, ci sarà anche Francesco Cicchella che entrerà in studio cantando Me ne frego di Achille Lauro.

Intanto si avvicina sempre più la fase finale del Serale di Amici e il destino dei protagonisti è ancora tutto da scoprire. Stando alle anticipazioni, al ballottaggio finale ci saranno Federica e Ramon: saranno la cantante e il ballerino a contendersi la permanenza al Serale, mentre chi verrà eliminato dovrà dire per sempre addio ai sogni di gloria.

A salvarsi per un soffio al ballottaggio finale è invece Cricca, il primo eliminato provvisorio ma che alla fine potrà continuare la sua avventura nel Serale. Il cantante, durante la puntata, avrà un momento di sconforto e verrà prontamente consolato da Maria De Filippi e da tutti gli allievi, che correranno verso di lui a spronarlo.

