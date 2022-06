Osvaldo, Otis e Omar Paterlini, marito e figli di Orietta Berti/ L’aneddoto shock

Osvaldo e Orietta, il primo incontro e l’aneddoto shock sul matrimonio

Osvaldo Paterlini è non solo il marito di Orietta Berti ma anche l’unico uomo che lei abbia mai avuto. I due si sono conosciuti quando erano giovani, lui era un pilota di rally e la cantante ricorda che dopo il primo incontro, avvenuto in una fiera, lei lo aveva invitato a bere del caffè, con la dolcezza che la contraddistingue, lui invece aveva rifiutato dicendo “non mi piace il caffè”. Quell’episodio comunque era andato a buon fine perché la cantante faceva il caffè con il cioccolato e lui si è presentato portandole un pezzo di formaggio. Stanno insieme letteralmente da una vita e lui dopo il matrimonio ha deciso di diventare il suo manager e anche il suo autista.

Orietta lo definisce un uomo dolce, taciturno e al contempo di carattere. Tempo fa la cantante aveva raccontato un aneddoto shock in merito al loro matrimonio, avvenuto nel 1967, dopo la partecipazione di Orietta a Sanremo. Durante la cerimonia Osvaldo non aveva pronunciato il fatidico si ma aveva solo fatto cenno con la testa. Quando il loro matrimonio andò in onda in tv, il “si” di Osvaldo fu doppiato dal cantante e amico della coppia Al Bano.

Osvaldo, Orietta e i loro figli: Otis e Omar

Dopo essersi sposati, Osvaldo e Orietta hanno avuto due figli: Omar (nato nel 1975) e Otis (Nato nel 1980). A Verissimo la cantante aveva raccontato che prima di avere Omar avevano aspettato otto anni perché avevano bisogno di cure e consigli. Se non ci avevate fatto caso, tutti e quattro hanno il nome che inizia con la lettera “O” e non è un caso; Orietta ha voluto portare avanti una tradizione di famiglia a cui teneva molto. Su Otis e Omar, la cantante ha dichiarato a Verissimo: “Sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia madre e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto per le persone. Mi piacciono così”.

Omar è un grande appassionato di musica e Orietta è molto orgogliosa di lui, Otis invece era un giocatore professionista di basket, ha sposato Lia Chiari, una psicologa, e insieme hanno avuto la piccola Olivia. Da qualche tempo Otis ha deciso di diventare il manager della madre, Orietta stessa ha dichiarato: “Mio marito non ha la stessa vista di prima e quindi oggi è toccato a Otis che conosce anche l’inglese e lo spagnolo e da un punto di vista tecnologico è molto preparato. La sua presenza nel mio Staff è molto importante”.











