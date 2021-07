Osvaldo, Omar e Otis, marito e figli Orietta Berti/ “Sono all’antica, mi piacciono”

Osvaldo, Omar e Otis sono rispettivamente marito e figli di Orietta Berti, la cantante italiana ai vertici delle classifiche con “Mille” feat. Fedez e Achille Lauro. Un grande amore quello nato tra Orietta ed Osvaldo che sono sposati dal 1967; un rapporto non solo privato, ma anche professionale visto che Osvaldo dopo aver conosciuto Orietta si è occupato a tempo pieno della carriera dell’artista romagnola. Insieme i due hanno girato il mondo mettendo però sempre al primo posto la famiglia e i due figli.

Orietta Berti: "Inglesi mastini"/ "Piaciuti Chiesa e Chiellini: sull'arbitro..."

Parlando proprio della conoscenza con il marito, Orietta Berti durante alcune interviste ha raccontato: “era serio, mi guardava e si interessava a me. Osvaldo era molto bello. Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. E’ un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale. Sono fortunata ad averlo incontrato e sposato”. Un amore che va avanti da 54 anni suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Omar nato nel 1975 ed Otis nato nel 1980. A distanza di tanti anni però il loro amore non è mai cambiato, anzi proprio la cantante ospite di Mara Venier a Domenica In parlando del marito ha detto: “Osvaldo è un tipo particolare, gli piace essere da solo, è un po’ musone ma ci compensiamo” – precisando – “sono sempre stata fedele a Osvaldo ma mica non guardavo nessuno! Da giovane era bellissimo poi non so cosa gli è successo”.

Lino Banfi e Orietta Berti/ “Ci unisce la fede e la devozione per Padre Pio”

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini: 54 anni di matrimonio e due figli

Dall’amore tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono nati i figli Omar e Otis di cui la Berti è davvero fiera. “Sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto delle persone. Mi piacciono così” – ha raccontato ai microfoni di Verissimo da Silvia Toffanin. Otis dopo alcuni anni dedicati allo sport, per la precisone al basket, oggi è il manager della mamma visto che il padre Osvaldo in seguito ad uno abbassamento della vista del 50% non è più pronto per girare il mondo con la moglie. “Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa. Ultimamente mio marito non ha più la vista di prima, e quindi oggi tocca ad Otis, che conosce l’inglese e lo spagnolo alla perfezione e anche da un punto di vista tecnologico è molto preparato, quindi la sua presenza nel mio staff, diciamo così, è molto importante” – ha detto la Berti sul lavoro del figlio Otis. Omar, invece, ha regalato alla mamma la grande gioia di diventare nonna della piccola Olivia nata dal matrimonio con la psicologo Lia Chiari.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti/ “Canzone con Fedez? Mi disse di cantare come se fossi sotto la doccia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA