Osvaldo, Omar e Otis, marito e figli Orietta Berti/ “Siamo una famiglia fortunata”

Osvaldo, Omar e Otis sono il marito e i figli di Orietta Berti, la super ospite della finalissima della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Dopo il grande successo di “Quando ti sei innamorato” con cui ha conquistato critica e pubblico lo scorso anno sul palcoscenico del Teatro Ariston, la mitica Orietta è pronta a tornare a Sanremo nelle vesti di ospite. Il 2021, Covid a parte, è stato un anno da incorniciare per la Berti che è tornata in vetta alle classifiche con la super hit “Mille” feat Fedez e Achille Lauro. Un successo ritrovato che la cantante ha festeggiato con la sua famiglia: il marito Osvaldo e i suoi amati figli Omar e Otis. L’amore di Orietta e Osvaldo è noto a tutti: 54 anni di matrimonio e due splendidi figli con cui la cantante ha un bellissimo rapporto.

“Sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto delle persone. Mi piacciono così” – ha detto la cantante parlando dei suoi due figli. Il primogenito Omar è sposato con Lia ed è diventato papà della piccola Olivia, mentre Otis ha sostituito papà Osvaldo ricoprendo il ruolo di manager della mamma.

Orietta Berti e l’amore per il marito Osvaldo Paterlini

Nella vita di Orietta Berti la presenza del marito Osvaldo Paterlini è tutto. Un grande amore nato tantissimi anni e che ha visto la coppia superare tantissimi momenti di difficoltà. ” Siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati” – ha dichiarato la cantante a Il Corriere della Sera. Marito, amico, compagno e manager, Osvaldo c’è sempre stato anche se negli ultimi anni per motivi di salute ha dovuto rinunciare al ruolo di manager lasciandolo al figlio Otis. Il motivo?

A rivelarlo è stata proprio la moglie Orietta Berti: “soffre la luce e il rumore. E nel nostro ambiente c’è solo quello: luce e rumore”.



