Tutta la vita con un solo uomo: per qualcuno un’utopia, per lei una splendida realtà. Parliamo di Orietta Berti, una delle voci iconiche del mondo della musica italiana: un successo straordinario il suo che ha preso varcato i confini nazionali per sbarcare in tutto il mondo. Al suo fianco, da sempre e per sempre una sola costante: suo marito Osvaldo Paterlini, che l’ha accompagnata – anche professionalmente – in ogni successo. L’uomo, sposato nel marzo del 1967, è sposato con la straordinaria cantante da quasi sessant’anni. Il loro amore si è arricchito ancor di più dopo la nascita dei loro due figli, Omar e Otis, nati rispettivamente nel 1975 e nel 1980. La coppia ha anche due nipotine, ovviamente entrambe con la lettera O, come da tradizione di famiglia: Olivia e Ottavia.

Tornando allo straordinario amore che lega Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti, e la straordinaria cantante, c’è da dire che a Orietta, come raccontato più volte, non è mai pesato il fatto di avere un solo uomo al suo fianco, anzi. L’amore con Osvaldo è stato talmente forte da superare ogni ostacolo e ogni possibile tentazione o voglia di evasione: il loro legame, infatti, è fortissimo e i due hanno lavorato anche a lungo insieme. Lui, infatti, ha gestito per tanti anni vari aspetti della carriera della moglie e quando questo non è stato più possibile, la “palla” è passata in mano ai figli. Il loro segreto? La Berti non ha dubbi: passione e rispetto. Due ingredienti fondamentali per far sì che tutto funzioni alla perfezione.

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini: il primo incontro e poi il lungo amore

Osvaldo Parterlini e Orietta Berti si sono conosciuti a Montecchio, alla fiera di San Simone. Lui, inizialmente, non è sembrato così colpito dalla cantante e così, dopo una settimana passata a pensare, ha deciso di invitarla fuori: da quel momento è cominciata l’incredibile storia d’amore che Orietta spesso racconta, con un matrimonio lunghissimo e la nascita di due splendidi figli, oggi a loro volta uomini. Parlando del fatto che non avesse avuto né voluto altri uomini nella sua vita, Orietta ha sempre spiegato di avere tutto con Osvaldo al suo fianco: “Quando c’è l’amore, non c’è bisogno di cercare altro” ha affermato in più di un’occasione.