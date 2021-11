Osvaldo Paterlini, marito e figli Orietta Berti/ “E’ l’uomo della mia vita”

Osvaldo Paterlini, Omar e Otis sono il marito e i figli di Orietta Berti, la cantante di successo tornata ai vertici delle hit parade con “Mille”. Una bellissima famiglia quella creata dalla cantante che lo scorso anno è tornata alla ribalta del panorama musicale partecipando al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato”. Una classica canzone d’amore che Orietta ha voluto cantare e dedicare all’uomo della sua vita: Osvaldo. “Questa canzone mi commuove sempre” – ha confessato la cantante dopo averla cantata lasciandosi andare anche ad una rivelazione privata – “io ho trovato subito l’uomo della mia vita”.

Nonostante il successo internazionale e la fama riscossa negli ultimi mesi grazie anche alla super hit “Mille” con Fedez e Achille Lauro, Orietta Berti è sempre focalizzata sulle cose importanti della vita: il marito, i figli e i suoi amati nipoti. Dall’amore con Osvaldo che dura da più di 50 anni sono nati due splendidi figli: Omar nato 1975 e Otis nel 1980.

Nonna, moglie, mamma e cantante. Orietta Berti è una donna completa e questo grazie al marito Osvaldo Paterlini e ai suoi amati figli Omar e Otis. L’amore per Osvaldo è sempre stato per lei tutto: la coppia, infatti, è sposata da 54 anni e tra loro mai un litigio nonostante abbiano due carattere diversi. “Siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati” – ha dichiarato la cantante dalle pagine de Il Corriere della Sera.

Non solo, Orietta Berti ha raccontato come con il compagno di vita Osvaldo ha condiviso gioie, dolori, ma anche successi e insuccessi. Oggi la coppia è felice, ma non mancano gli acciacchi dovuti all’età come ha raccontato proprio la cantante: “Osvaldo soffre la luce e il rumore. E nel nostro ambiente c’è solo quello: luce e rumore”. Osvaldo che oltre ad essere suo marito è stato per tantissimi anni il suo manager, oggi ha lasciato il posto al figlio che segue la mamma ovunque!



