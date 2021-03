Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ 54 anni di nozze, due figli e una nipotina

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti, una delle interpreti più celebri della musica italiana, nonché una dei 26 big impegnate al Festival di Sanremo 2021. Descrivere Osvaldo Paterlini solo come marito di Orietta Berti (che due giorni fa ha impressionato con il suo look all’Ariston), è comunque riduttivo: è infatti il suo complice, il suo compagno di vita (da una vita), ma anche il suo autista, il consigliere, il produttore, e come accade spesso e volentieri per altri mariti, il suo manager/agente.

La storia d’amore fra Osvaldo e Orietta dura praticamente da quando la Berti è divenuta famosa, visto che i due si sono sposati nel 1967, avendo quindi alle spalle ben 54 anni di matrimonio. Di conseguenza è facile intuire come la loro sia un’unione decisamente solida e ovviamente vera, nonostante sia nata in maniera decisamente frivola: Paterlini ha infatti confessato di aver fatto breccia nel cuore della sua Orietta con un pezzo di formaggio, mentre la Berti l’ha conquistato con caffè e cioccolato.

OSVALDO PATERLINI, MARITO ORIETTA BERTI: L’ADDIO AL RALLY PER AMORE VERSO LA SUA BELLA

Nel corso degli anni, Osvaldo Paterlini e Orietta Berti hanno avuto due figli, Omar, nato nel 1975, e Otis, classe invece 1980, di conseguenza tutti in famiglia hanno il nome la cui prima lettera è una “O”. Proprio per continuare questa tradizione, la figlia di Otis è stata chiamata Olivia, l’ultima arrivata in casa Berti. Del lavoro di Osvaldo Paterlini prima di affiancare a 360 gradi la moglie nella musica, si sa ben poco, se non che facesse il pilota di rally, anche se in rete non vi sono scatti che riprendono lo stesso in azione. Essendo però quello rallistico uno sport decisamente pericoloso, alla fine Osvaldo decise di lasciarlo per amore della sua Orietta, evidentemente preoccupata ogni qual volta il marito saliva su un bolide a quattro ruote. Al marito l’Orietta nazionale ha dedicato la canzone con cui partecipa a Sanremo “Quando ti sei innamorato” e in passato gli aveva già dedicato “Tu sei quello”. I due sono sempre inseparabili anche se per la festa della canzone sanremese Osvaldo è rimasto a casa, alla luce anche del covid contratto poche settimane fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA