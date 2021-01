Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Lei: “l’amore si trasforma negli anni”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti, la cantante di “Finché la barca va” e tantissime altre canzoni di successo. 53 anni d’amore per la coppia tra le più longeve del mondo dello spettacolo. Osvaldo ed Orietta sono più innamorati che mai, anche se recentemente hanno dovuto affrontare, insieme, una lunga battaglia contro il Coronavirus. Prima si è contagiato il manager della cantante e poco dopo è toccato a loro due ed anche ad uno dei figli, ma per fortuna entrambi lo hanno sconfitto.

Intervistata da Libero, Orietta Berti parlando del Covid ha dichiarato: “Osvaldo era messo peggio: meno male non lo hanno portato in ospedale, lì non sai mai se torni. La sua ossigenazione va su e giù, ogni due ore lo faccio camminare, prende tachipirina, vitamine e cortisone. Ha male a tutto. Mangia poco, nemmeno i cappelletti in brodo e i passatelli emiliani, dopo provo con quelli verdi con le erbette”. Non solo, la cantante parlando del marito ha anche raccontato: “lui ha altri problemi: ha fatto nove operazioni agli occhi, non sente da un orecchio. Bisogna avere pazienza, la malattia è lunga. Io ho preso il virus a novembre e ho ancora la tosse e tanta stanchezza. Sa, con una casa di due piani, nove gatti e due grossi cani da accudire…”.

Orietta Berti: “Io e Osvaldo Paterlini abbiamo caratteri opposti, ma…”

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono innamorati e complici da 54 anni. Un amore importante quello che lega la cantante al marito come ha raccontata dalle pagine del settimanale Chi: “abbiamo caratteri opposti ma li sappiamo gestire bene. Io sono de gemelli, amo la leggerezza e sono piena di idee, lui è del capricorno, quindi è serio, cocciuto, pensieroso, e sa darmi sempre il consiglio giusto”.

L’amore con Osvaldo oggi si è trasformato proprio come canta la canzone nel brano “Quando ti sei innamorato” che porterà in gara a Sanremo 2021: “parla delle sensazioni che provi quando inizi un amore, che per me sono quelle che ho provato quando ho conosciuto mio marito, Osvaldo. L’amore si trasforma negli anni, prima è passione, poi tenerezza, infine è pensare le stesse cose e sapere di non poter vivere senza una persona”. Orietta Berti parlando del segreto del rapporto con Osvaldo ha rivelato: “siamo talmente diversi come personalità e carattere. Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”. Non solo, la Berti ha anche confessato: “Osvaldo per starmi vicino ha anche fatto rinunce importanti, soprattutto nella carriera e nel lavoro”. Una cosa è certa: non c’è Orietta Berti senza il suo Osvaldo come ha più volte detto la cantante “senza di lui mi sento persa”.

