Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Lei: “molto importante per me e la carriera”

Orietta Berti e il primo incontro con il marito Osvaldo Paterlini

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. Un grande amore quello nato tra la cantante, oggi opinionista del Grande Fratello Vip, e il compagno di vita “promosso” a manager. Proprio la Berti, ospite del programma “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini ha parlato del rapporto con il marito e del primo incontro: “io e Osvaldo abbiamo due caratteri completamente diversi. Persino il primo incontro, quando lo invitai per il caffè mi disse che non gli piaceva il caffè. Una settimana dopo però si presentò a casa per portarmi un pezzo di formaggio a casa”. Oggi il caffè lo prende, ma non fatto da me. E’ particolare Osvaldo, mica è un bonaccione come si crede”.

Non solo, la Berti non nasconde che la presenza del compagno sia stata fondamentale nella sua vita privata, ma anche artistica: “mio marito è stato molto importante per me e per la mia carriera. Se non fosse per lui non sarei qui. E’ stato l’uomo l’ideale. Quando alzavo la voce mi diceva che non eravamo sul ring e mi rimetteva in riga. Lui è molto dolce anche se è taciturno. Nel suo silenzio c’è tanto romanticismo”.

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini: “Siamo fortunati “

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini si sono conosciuti più di 40 anni fa. Sin dal primo incontro i due non si sono più lasciati; anzi nel 1967 si sono promessi amore eterno durante un matrimonio celebrato poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il primo incontro tra i due è stato durante una fiera di antiquariato e poco dopo si sono visti per un caffè. Da allora non si sono più lasciati. Il segreto del loro amore? Proprio la cantante ha rivelato: “siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati”.

Sembrerà strano, ma a fare il primo passo tra i due è stata proprio l’Orietta nazionale: “lo invitai a casa mia per prendere un caffé, ma lui mi rispose “non mi piace il caffé, non lo bevo”.











