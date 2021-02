Ottilie von Faber-Castell, la storia vera/ Chi è? La svolta con morte del figlio e padre di Wilhelm von Faber

Chi è Ottilie von Faber-Castell? Scopri la sua vita e la sua impresa

È stata Ottilie von Faber-Castell, la prima donna a prendere le redini dell’omonima azienda di famiglia produttrice di cancelleria tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. Lothar, suo nonno, dovette rassegnarsi alla morte del figlio e padre di ‘Tilly’ Wilhelm von Faber, che a 42 anni fu colpito da un infarto e non potè realizzare il sogno del capofamiglia di vedere riposto in mani ‘sicure’ il lavoro di una vita. Essendo la nipote maggiore, dunque, fu Ottilie a divenire proprietaria della vasta tenuta appartenente alla fondazione di famiglia, nella quale – all’epoca – ancora non rientrava la società A.W. Faber. Il suo ingresso in azienda si deve all’acquisizione della quota esclusiva della vedova di Lothar, nonna Ottilie senior, che – come disposto dal marito nel suo testamento – avrebbe dovuto “mantenere le organizzazioni da lui introdotte” e continuare ad affidarne la direzione a dipendenti fidati. Questa sera, Ottilie sarà protagonista su Rai1 in occasione della messa in onda del film a lei dedicato.

La storia vera di Ottilie von Faber-Castell

Ottilie senior si rallegrò molto, quando – nel 1898 – la sua nipote prediletta sposò il conte Alexander zu Castell-Rüdenhausen. Dall’unione dei loro due ‘cognomi’, nacque il nuovo stemma di famiglia, Faber-Castell, nome con cui l’azienda è tuttora conosciuta. Lothar aveva infatti deciso che ‘Faber’ avrebbe dovuto essere mantenuto anche in caso di matrimonio dell’erede, e così fu. Di conseguenza, Tilly diede vita alla bozza di quello che oggi chiameremmo ‘logo’, e ciò con grande entusiasmo, visto che il matrimonio con Alexander funzionò inizialmente sia sul piano sentimentale che su quello lavorativo.

Ottilie von Faber-Castell: madre e imprenditrice

Alexander von Faber-Castell fu partner congiunto dell’azienda familiare a partire dal 1900, da quando cioè Ottilie senior lo inserì formalmente come tale. Tre anni dopo morì, con la consapevolezza di aver lasciato i suoi affari a qualcuno “che accetta le responsabilità, con il quale ci si può consultare per il bene di tutti, prendendosi per mano, con la stessa facilità con cui sarebbe stato con mio figlio”. Insieme, lui e Tilly raggiunsero grandi successi, e ciò anche sul piano personale, dando alla luce cinque figli di cui tre femmine e due maschi. La prima, Elisabeth, nacque nel 1899; seguirono Mariella, Irmgard e Wolfgang, nel 1902, che però sopravvisse solo pochi mesi. Nel 1905 ebbero finalmente Roland, il nuovo erede, e un anno dopo si trasferirono tutti insieme nell’elegante “Nuovo Palazzo” che elevarono a centro della vita sociale del tempo.



