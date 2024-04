Pablo e Pedro, chi è il celebre duo comico/ Carriera tra teatri, cabaret e tv e vita privata top secret

Pablo e Pedro, chi è il duo comico: dai cabaret di tutta Italia alla televisione

Pablo e Pedro sono una delle coppie di comici più celebri della televisione italiana. Il sodalizio artistico di Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi, questi i loro veri nomi, ha preso il via nel 1994, anno in cui hanno formato il duo cabarettistico. Tra le caratteristiche principali della loro attività spiccano una incessante ricerca di una comicità originale ed innovativa, alla quale abbinano doti improvvisate notevoli. Il duo si è esibito nei cabaret di tutta Italia, portando la loro arte comica di fronte a un pubblico sempre più numeroso.

In particolare, il loro repertorio è ricco e soddisfa tutti i gusti: si passa dalla satira alla parodia, dal rapporto spalla/comico al genere demenziale, il tutto condito da una sana dose di comicità. Oltre agli spettacoli che li hanno resi celebri nei cabaret e nei teatri, Pablo e Pedro hanno prestato la propria arte comica anche al panorama televisivo. Negli anni 2002/03 sono stati tra i commentatori di Quelli che il calcio, a seguire hanno preso parte a numerosi show e trasmissioni come Colorado Cafè Live e Buona Domenica.

Pablo e Pedro: il debutto cinematografico e la loro riservata vita privata

Ma il vero e proprio boom si registra negli ultimi anni, quando Pablo e Pedro entrano a tutti gli effetti tra i grandi della comicità prendendo parte a Zelig. Inoltre, sono stati tra i comici che si sono esibiti nell’ultima edizione di Mad in Italy, su Rai 2. La coppia comica, inoltre, ha debuttato anche al cinema: l’anno d’esordio è il 2016 e il film è Ciao Brother, commedia diretta da Nicola Barnaba e con la partecipazione di Benedicta Boccoli, Mietta, Roberto Ciufoli e Massimo Ceccherini.

Per quanto riguarda la vita privata di Pablo e Pedro, non si conoscono sufficienti informazioni. La coppia ha sempre fatto parlare la propria carriera, mentre si è sempre mantenuta piuttosto riservata per quel che concerne la loro sfera personale.

