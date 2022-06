Pablo Laso, infarto per l’allenatore del Real Madrid basket/ “Condizioni migliorano”

Sembrerebbe essere passato il peggio per Pablo Laso, l’allenatore spagnolo del Real Madrid Baloncesto, la squadra di basket delle Merengues. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia di un forte malore, che in seguito si era appreso essere un infarto del miocardio, avvenuto nella giornata di ieri, domenica 5 giugno 2022. Pablo Laso era stato ricoverato in gravi condizioni presso la terapia intensiva, ma è di poco fa la notizia che lo stesso ha lasciato la rianimazione dell’ospedale universitario Sanitas La Moraleja, dove era stato appunto ricoverato ieri.

A comunicare la nuova in via ufficiale è stato il sito del Real Madrid, in cui si legge: “Il Real Madrid CF annuncia che Pablo Laso sta procedendo favorevolmente ed è stato dimesso dalla terapia intensiva dell’ospedale universitario Sanitas La Moraleja. Il nostro allenatore è stato trasferito in reparto e continuerà il monitoraggio della sua evoluzione da parte del servizio di cardiologia”. Pablo Laso, va specificato, si era comunque recato con le proprie gambe presso l’ospedale Santias La Moraleja, nella notte fra sabato e domenica, lamentando dei forti dolori, e dopo gli accertamenti era emerso che lo stesso avesse appunto subito un infarto del miocardio, con conseguenze ricovero immediato.

PABLO LASO, L’INFARTO E LA CATETERIZZAZIONE

Nelle ore seguenti l’allenatore della pallacanestro Real Madrid era stato sottoposto ad un intervento di cateterizzazione, per poi passare le ore successive in osservazione. Evidentemente la situazione è decisamente migliorata di conseguenza Pablo Laso è potuto andare in reparto. Come scrive l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, il giorno prima del malore il tecnico si trovava a bordo campo per la seconda partita delle semifinali di ACB League contro il Baskonia al Wizink Center. L’allenatore spagnolo è considerato una sorta di “Dio” dalle parti di Madrid, avendo vinto dal 2011 ad oggi, ben 21 titoli nazionale e internazionali fra cui due Eurolega nel 2014-2015 e 2017-2018 e una Coppa Intercontinentale nel 2015.

