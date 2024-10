Pablo Murphy non meritava i live di X Factor 2024? Quello che si legge sui social dopo la prima diretta del talent è chiaro: il cantante scozzese non sembra essere apprezzato, soprattutto dopo la sua prima esibizione “ufficiale” davanti al pubblico. Ma cos’è successo? Facciamo un passo indietro. Pablo Murphy si è presentato a X Factor 2024 come il classico cantante che durante il periodo dell’adolescenza stende le ragazze, e lo ha anche dimostrato coi fatti! Durante i Bootcamp si è presentato con quattro amiche e la fidanzata, peccato che tra di loro non si conoscevano!

X Factor 2024 live show, 1a puntata/ Diretta, eliminati: Paola in difficoltà manda via i Dimensione Brama

“Piaccio alle ragazze, e poi faccio musica, quindi…“, Pablo Murphy, sa di essere un bel ragazzo e di piacere a molti, eppure le sue ultime esibizioni sembrano essere un po’ sottotono, stile High School Musical, per intenderci. Ebbene sì, anche sui social dopo una live a X Factor 2024 decisamente spenta di “We Are Never Ever Getting Back Together” (celebre canzone di Taylor Swift), ne sono spuntate di ogni. Tra i commenti più frequenti, quelli di chi dice che Pablo Murphy non doveva accedere a questo punto del talent.

Puncake, X Factor 2024: perchè si chiamano così/ Il nome ha un significato importante: "È il nostro..."

Pablo Murphy a X Factor non convince nessuno e i social attaccano: “Grazie Paola, hai affossato anche lui”

Non basta essere belli per riuscire a sfondare nel mondo della musica, e se Pablo Murphy vorrà recuperare i punti davanti ai giudici di X Factor 2024, che lo hanno decisamente criticato. Anche lui è uno dei concorrenti di Paola Iezzi, che durante il primo live è stata presa di mira da tutti i giudici per le assegnazioni completamente sbagliate ai cantanti. Come è successo per i Dimensione Brama, la stessa sorte è toccata a Pablo Murphy, che ha fatto un’esibizione spenta e troppo “teen”.

Patagarri cantano gli Aristogatti a X Factor 2024/ Jake dubbioso, Lauro chiama il pubblico: "Parlate voi"

Non solo, i giudici (specialmente Manuel Agnelli) ha sottolineato quanto sia stata fuori luogo la frase in italiano all’interno della canzone di Taylor Swift. Sui social intanto è scoppiata la polemica tra chi dice di essere dispiaciuto per il giudizio a Pablo Murphy e chi invece ritiene che debba uscire il prima possibile dal talent. “Paola ha cannato quasi tutte le assegnazioni. L’esibizione è stata un po’ imbarazzante, non da X Factor“, dicono alcuni su X: “Mi sono sentito a disagio”, e ancora: “Grazie Paola, hai affossato anche lui dopo i Brama”. Che ne sarà di lui? Finirà al ballottaggio?