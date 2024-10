Pablo Murphy si aggiudica il posto tra i quattro concorrenti della squadra di Paola Iezzi. Si sono chiuse le selezioni per la gara di X Factor 2024 che inizierà ufficialmente giovedì 24 ottobre, nel Live Show con la conduzione di Giorgia, alle 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Pablo Murphy, chi è? Scopriamo le doti del cantante di origini scozzesi

Conosciamo, nella squadra di Paola Iezzi, Pablo Murphy, un giovane cantautore italo-scozzese classe 2003, che ha conquistato il cuore della giudice di X Factor 2024 sin dalle audizioni. Dall’entrata sul palco dell’Allianz, infatti, Paola si illumina non appena lo sente parlare e confessa di amare molto il suo accento scozzese: è noto, infatti, che la Iezzi sia un’estimatrice delle sonorità irlandesi e britanniche in generale, come si evince dal suo tatuaggio tatuato sulla pancia (a sua stessa ammissione!).

Francesco Merola, chi è e la canzone dedicata al padre Mario/ "Parla Cu'mme è una poesia"

Sin dai primissimi colpi di chitarra elettrica, il ragazzo si fa notare subito con una brillante e contemporanea interpretazione del brano SOS degli Abba, arrangiato in chiave indie-elettronica. Ne esce una performance molto interessante, poiché il cantautore riesce a svecchiare una canzone degli anni ’70 con un mood davvero originale: la sua esibizione, e il suo phisique du role, gli permettono di collezionare ben 4 sì e l’approvazione di tutta la platea.

Liam Payne, l'ex fidanzata Kate Cassidy: "Volevamo sposarci"/ "Il mio cuore è spezzato"

Dalla cover poco riuscita ai Bootcamp alla gioia degli Home Visit di X Factor 2024

Nei bootcamp, invece, Pablo non riesce a convincere del tutto, con il brano Another day in paradise di Phil Collins: la giudice di X Factor 2024 contesta al giovane un’interpretazione troppo spensierata, quasi superficiale, di un brano che narra di una vera e propria piaga della società, e cioè della situazione disastrosa degli homeless nel mondo.

Nonostante questo, però, Paola riconosce le doti del cantante, la sua freschezza e la sua originalità, che gli permettono di superare anche questo gradino e approdare dritto agli Home Visit. Qui l’intrepido Pablo, memore delle ramanzine della sua giudice, cambia registro e decide di non snaturare il brano: interpreta una versione super ballabile di Friday I’m in Love dei The Cure, mantenendone però la sua intenzione originale.

Chiara Iezzi e il rapporto coi genitori Guido e Francesca/ "Papà e mamma sempre vicini nel periodo buio"

Paola Iezzi rimane colpita da questa interpretazione più leggera, che però non stravolge il brano e ne mantiene l’anima: il suono tipicamente scozzese delle cornamuse, aggiunto dal musicista nell’arrangiamento musicale, ne risalta le sonorità e dà alla canzone una spinta nuova, un booster di innovazione. Potremmo dire che, se il cuore di Paola era già stato per una buona metà conquistato, ora il cantante entra ufficialmente nella rosa della giudice, che lo presenterà ai Live con nuovi brani e nuove proposte.

Pablo Murphy: è fidanzato? Sembra sia un grande rubacuori…

Pablo “Pablito” Murphy si riconosce subito dalla freschezza, dalla spensieratezza dei suoi 21 anni, ma anche da un timbro squillante, dall’impeccabile pronuncia inglese e dall’attitude da rockstar, perfetta per un programma come X Factor 2024, come gli ha fatto notare Jack La Furia già alle audizioni.

Non si può dire che il ragazzo non faccia presa anche sul pubblico femminile, come lo confermano già i like sui suoi profili social e un’ottima risposta dalle ragazzine: ricordiamoci che Pablo si era presentato alle audizioni accompagnato dalla sua ragazza e da altre 4 amiche, conosciute tutte lo stesso giorno. Tombeur de femmes o musicista di talento? Per ora le due cose sembrano mescolarsi insieme e dare buoni frutti, per tutto il resto, lo scopriremo guardando la trasmissione!