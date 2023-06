Padre e figlio uccisi da fulmine/ Scossa davanti casa: “Gli aveva appena detto ti amo…”

Tragedia, in Texas, negli Stati Uniti, dove due persone, padre e figlio, sono morte dopo essere state colpite da un fulmine. L’episodio choc, raccontato da TgCom24.it, è avvenuto di preciso in quel di Valley Mills, mentre Matthew Briggs e il piccolo Grayson si trovavano di fronte alla loro abitazione. Il papà è deceduto sul colpo dopo essere stato raggiunto dalla scarica, mentre il figlio è morto in ospedale nelle scorse ore dopo un mese di agonia. Si è invece salvato per miracolo Elijah, il fratello maggiore, che era presente anch’esso sul luogo della tragedia, ma a qualche metro distanza dal papà e dal fratellino.

La vicenda è stata raccontata nel dettaglio dal New York Post, che scrive di come il 15 maggio scorso, attorno alle ore 17:00, il trio fosse appena rientrato da scuola: il padre si era recato sul vialetto di casa ad attendere i figli che stavano tornando con l’autobus. Una volta scesi, il gruppetto si è avviato verso l’abitazione, con Grayson di 6 anni a fianco del papà Matthew, 34enne, mentre Elijah di 11 anni si era un po’ staccato dia due, proseguendo da solo: “Matthew aveva appena finito di dire a Grayson ‘Ti amo, piccolo’ quando è stato colpito dal fulmine“, ha raccontato la nonna del bambino parlando con il Post.

PADRE E FIGLIO UCCISI DA FULMINE: BIMBO DI 6 ANNI SOCCORSO IN CONDIZIONI GRAVISSIME

Come detto sopra per il 34enne non vi è stato nulla da fare, visto che i soccorritori sono intervenuti per provare a rianimare il padre, invano. Grayson era invece in condizioni disperate, già privo di sensi: è stato trasportato d’urgenza al Baylor Scott & White McLane Children’s Medical Center di Temple, dove dopo quattro settimane è appunto deceduto.

La famiglia, in accordo con i sanitari, ha deciso di staccare la macchina a cui il piccolo di sei anni era attaccato per rimanere i vita. Per i medici il bimbo era di fatto clinicamente morto a seguito dei gravi problemi neurologici per la lesione cerebrale conseguente alla terribile scarica elettrica.

