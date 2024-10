Pagelle Ballando con le stelle 2024, 2a puntata: Anna Lou Castoldi possibile vincitrice?

La coppia vincitrice della 2a puntata di Ballando con le stelle 2024 è quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Nina Zilli e Psquale La Rocca. Per quanto riguarda le nostre pagelle di Ballando con le stelle 2024 e partendo dall’inizio, invece, i primi scendere in pista sono stati Federica Nargi e Luca Favilla, VOTO 8, l’ex velina conferma l’ottima performance della prima puntata. Si esibiscono con un Chachacha sulle note di Jennifer Lopez che conquista tutti, persino Guillermo Mariotto che dice che la performance era bellissima. Carolyn Smith invece dopo gli elogi dà inspiegabilmente un voto basso 5. Per noi merita di più. Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen VOTO 5. La loro Rumba sulle note di Fai Rumore è un’esibizione migliore rispetto a quella della volta scorsa. Tuttavia il conduttore non appare ancora sciolto ed a suo agio del tutto, con spirito competitivo però vuole vincere o perlomeno superare i suoi limiti. La giuria non risparmia critiche e voti bassissimi come 3 e 4. La terza coppia a scendere nella pista di Ballando con le stelle 2024 sono Sonia Bruganelli e Carlo Aloia VOTO 6 con un Charleston sulle note di Bad Romance di Lady Gaga. L’ex Lady Bonolis appare più rigida e impostata della scorsa puntata ed anche i passi non sono sciolti e sicuri. La giuria dà 3 e 4.

Si passa poi a Furkan Palali con Erica Martinelli VOTO 7 con una Rumba sulle note di Sia. L’interpretazione e il trasporto non mancano anche se i passi sono molto incerti. La giuria è impietosa e forse eccessivamente cattiva contro una coreografia che non è stata delle peggiori. È il turno poi di Alan Friedman con Giada Lini VOTO 7,5 con Quick d’altri tempi a ritmato ed energico ed una coreografia divertente il giornalista dimostra una certa agilità. Si è duramente impegnato per essere pronto per Ballando con le stelle 2024 e quindi viene premiato anche dalla giuria che non risparmia sette e otto. Continua la puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024 ed i prossimi a scendere in pista sono i Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli VOTO 6 Samba sulle note dei Maneskin in cui a turno hanno ballato entrambi con la ballerina dimostra che alcuni sono particolarmente predisposti al ballo mentre altri molto meno. Lascia tutti senza parole Anna Lou Castoldi con Nikita Pedrotti VOTO 9 giovani, freschi, energici e originali. Il loro Jive rivisitato ha conquistato tutta la giuria persino Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto si sono sbilanciati e già sono i vincitori preannunciati. Entrata piena di pregiudizi sia per i suoi genitori che per il suo look con tatuaggi e piercing in sole due puntate ha dimostrato di essere anche umile e matura. Che sia lei alla fine la vera vincitrice?

Ballando con le stelle 2024, pagelle 2a puntata del 6 ottobre 2024: Bianca Guaccero brilla e commuove

È tempo poi di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 9,5 di scendere in pista e di venire giudicati dalle nostre pagelle di Ballando con le stelle 2024 durante la 2a puntata. L’attrice, cantante e conduttrice in sole due puntate è tra le candidate alla vittoria con una Salsa sulle note di Bad Romance di Beyoncé. Sciolta, a tempo, energica, presenza scenica migliore anche rispetto a vincitori delle altre edizione, non si trova un difetto. Bianca si è anche aperta confessando, tra le lacrime, di aver sofferto di attacchi di panico. Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli VOTO 7,5. La coppia si esibisce con un Charleston in cui la corografa è stata attenta a tutti i dettagli per far risaltare i punti di forza dell’attore e produttore che si è dimostrato sciolto, concentrato, a suo agio e pienamente a tempo. La giuria li premia con dei voti alti, ed anche noi. Penalizzati eccessivamente dalla giuria nella 1a puntata, oggi Federica Pellegrini ed Angelo Madonia VOTO 7,5. Questa volta con il Tango la ‘Divina’ si è riscattata dimostrando di che pasta è fatta, recuperando alle grande le piccole imperfezioni della scorsa volta e incassa i complimenti di Carolyn Smith.

Tommaso Marini e Sophie Berto VOTO 8 il loro Boogie sulle note di Mi fai impazzire di Blanco. Giovane rivelazione anche il campione olimpico si dimostra in pista sciolto e perfettamente a suo agio. Penultima esibizione di puntata è quella di Nina Zilli e Pasquale La Rocca VOTO 9,5. La coppia si è esibita in un Valzer carico di passione e sensualità con una coreografia molto movimentata a cui il ballerino e coreografo ha abituato. La cantante si gioca la vittoria con Bianca Guaccero e Anna Lou, alla seconda puntata i giochi sembrano essere fatti. Chiudono la carrellata di esibizioni Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina VOTO 6, il loro boogie sulle note di Tu vo fa l’americano. La giuria non si sbilancia in eccesive critiche ma neanche in elogi per Fabio Canino è tutto un eterno deja vu. La giuria dà dei sei e dei cinque, Guillermo Mariotto però lo penalizza con un tre. Fuori gara conquista tutti Barbara D’Urso con il suo ritorno in tv, non solo con l’ottima performance nel ballo ma anche per come ha tenuto testa a Selvaggia Lucarelli.