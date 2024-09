Pagelle Ballando con le stelle 2024, 1a puntata: Anna Lou Castoldi vera rivoluzione dell’edizione

Si è appena conclusa la 1a puntata e non potevano mancare le nostre pagelle di Ballando con le stelle 2024. I primi a scendere in pista sono Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzimina si esibiscono in un Jive sulle note di Ye I Know di Pino Daniele. A dispetto dei pronostici il comico napoletano appare sciolto ed a tempo con i passi tanto da ricevere i complimenti della giuria per Ivan Zazzaroni è addirittura ‘sorprendente’ e nonostante il 4 di Carolyn Smith ed il 2 di Guillermo Mariotto per noi è più che valido e raggiunge la sufficienza VOTO 6. Si muove a tempo di Salsa, invece, Federica Nargi con Luca Favilla e mette in mostra tutto il suo fisico statuario, sua grinta e la sua energia. Per Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli l’hanno riempita di complimenti mentre per Fabio Canino è sorprendente. Per noi una delle migliori performance VOTO 8 pieno.

Si passa poi a I Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli ed il loro particolarissimo passo a cinque. Si sono esibiti in una bachata ballata a turno con la ballerina senza lode e senza infamia. Per la giuria il voto complessivo è di 28 punti. Per noi se si considera che hanno avuto il coraggio di esibirsi sulle zeppe la sufficienza è più che meritata. VOTO 6. È tempo poi di Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen che si esibiscono sulle note di Guerriero di Marco Mengoni in un Tango che non spicca per sensualità e passione. Il conduttore è un po’ troppo rigido e impacciato ed anche i passi sono incerti. La giuria dà un totale di 24. Ci si aspettava molto di più VOTO 4. Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti con il loro Tecno Chacha conquistano tutti. Lei è sciolta, completamente e molto brava nei passi e nell’atteggiamento. C’è già chimica con il suo ballerino e non si può non dare un voto alto. Per la giuria merita un bel 34 per noi il VOTO 8,5.

Le pagelle della 1a puntata di Ballando con le stelle 2024 continuano con Alan Friedman e Giada Lini che con il Slow Fox, il giornalista si mostra impacciato nei movimenti e non perfettamente a suo agio con una postura non altezza ed i passi non proprio azzeccati. La giuria lo riempie di complimenti per dargli alla fine 27 punti, noi siamo più onesti: VOTO 4,5. Una delle coppie più attese: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia si esibisce in Bachata sulle note di Pensiero Stupendo di Patty Pravo. Performance non particolarmente brillante su un tipo di ballo che non per nulla difficile. La giuria si sbilancia in complimenti ed elogi con voto finale di 22 punti, per noi VOTO 4,5.

Ormoni a palla per Rossella Erra grazie a Furkan Palali ed Erica Martinelli. La coppia si è esibita in un Tango sulle note di Adele, un po’ rigido nei movimenti ma sull’espressività e l’intenzione, considerando soprattutto che è un attore, non c’è nulla da dire. Nonostante le difficoltà con la lingua traspare anche tutta la sua umiltà e voglia di mettersi in gioco per la giuria ottiene un punteggio molto alto, per noi VOTO 7. Velocemente si passa allo straordinario Quick Step di Nina Zilli e Pasquale La Rocca, vista la difficoltà del ballo la cantante si mostra energica, dinamica e perfettamente a tempo con dei passi complessi La giuria la premia con 8 e 9 per un totale di 41 punti. Per noi è la migliore della serata VOTO 9 che per Pasquale La Rocca sia la terza vittoria consecutiva?

Continuano le esibizioni a Ballando con le stelle 2024 ed anche le nostre pagelle, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con il loro Boogie conquistano tutti. Essendo un ottimo attore è riuscito benissimo ad entrare bene dentro la parte, ottima l’attitudine ma rigida l’interpretazione e dunque non si può andare un volto oltre alla sufficienza, la giuria si sbilancia in un troppo generoso punteggio di 38, per noi VOTO 6,5. Federica Pellegrini ed Angelo Madonia, invece, con Jive sulle note di Gloria di Umberto Tozzi. L’altezza della Pellegrini non l’aiuta, in difficoltà nelle prese ed anche nei movimenti, poco sciolta e un po’ insicura. È più alta del suo ballerino e questo è un problema soprattutto per le prese, nonostante tutto però porta a casa una performance più che dignitosa. La giuria non la premia dandole dei 5 per un totale di 24 punti, per noi invece VOTO 7,5.

L’esibizioni si concludono con Tommaso Marini e Sofia Berto e la loro Salsa sulle note di Sesso e Samba dove dimostrano tutta la loro energia dovuta anche alla loro giovanissima età. Lo sportivo non solo è sciolto nei movimenti, veloce e a tempo ma ha anche presenza scenica e personalità nonostante il suo 1.90 di altezza. La giuria stupefatta da 35 punti, per noi il VOTO 8. L’ultima a scendere in pista è Bianca Guaccero con Giovanni Pernice con una Samba. Ottima presenza scenica ma anche più che brava ballerina, sciolta ed a tempo. Una della migliori performance della serata per la giuria ha una media del 7 per un totale di 37 punti, per noi il VOTO 9. Si conclude così la 1a puntata di Ballando con le stelle 2024 al momento in classifica al quinto posto si classifica Anna Lou Castoldi con Nikita Pedrotti, Tommaso Marini con Sofia Berto. Sul podio al terzo posto Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, al secondo Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli ed al primo posto Nina Zilla con Pasquale La Rocca. Il vincitore sarà uno di loro?