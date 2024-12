Pagelle Ballando con le stelle 2024, finale: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i vincitori!

Le pagelle Ballando con le stelle 2024 della finale si aprono come si è aperta la puntata con il ‘caso Guillermo Mariotto’ VOTO 5 che ha catalizzato l’attenzione delle ultime settimane dopo la rocambolesca e immotivata fuga dal teatro, le indiscrezioni e le voci sui motivi dell’abbandono e le scuse in diretta sabato scorso oggi lo stilista venezuelano non era presente in giuria perché, stando a quanto dichiarato da Milly Carlucci si è infortunato. “Sembra una boutade ma non lo è” ha ammesso la conduttrice fatto sta che la gestione della situazione che si è conclusa in maniera surreale ha lasciato qualche perplessità. Si spera che Mariotto si riprenda al più presto ma forse è il caso di rivalutare e ripensare alla giuria dello show.

Le pagelle Ballando con le stelle 2024 continuano con i concorrenti, i primi a scendere in pista sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 10 vincitori di Ballando con le stelle 2024 ormai coppia non solo artistica ma anche nella vita i due sono usciti allo scoperto rivelando di avere una relazione. Oltre al flirt però c’è di più, l’attrice, conduttrice e cantante è anche una bravissima ballerina e puntata dopo puntata ha alzato sempre di più l’asticella chiudendo in finale con Tango Argentino perfetto dove non mancava l’energia, la sensualità e il talento. Continua a pagare lo scotto di essere poco simpatica ma la vittoria finale è tutta sua ed anche meritatissima come la sua commozione quando alla fine hanno alzato in alto la coppia.

Continuano le esibizioni e continuano anche le nostre pagelle Ballando con le stelle 2024 con la coppia formata da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli VOTO 7 che terminano al quarto posto ad ex equo con Tommaso ed Anna Lou. L’attore insieme alla sua maestra hanno costruito delle performance curatissime in ogni dettaglio che hanno conquistato e affascinato il pubblico. Gli è stata costruita attorno un’ immagine di ‘santo’ che non a tutti è piaciuta, apprezzabile il fatto che ha rivelato di stare male ed aver avuto degli infortuni solo alla finale ma la vittoria, come lui stesso ha sempre sostenuto, non l’avrebbe meritata. Si passa poi ad Anna Lou Castoldi e Nikita Castoldi VOTO 9,5 che chiudono lo show al quarto posto ad ex equo con Tommaso Marini e Luca Barbareschi. In finale è scattato un romantico bacio che ha commosso molti ma il percorso della figlia di Morgan ed Asia Argento è stato altalenante, è partita come vera e propria rivelazione dell’edizione nel corso delle puntate ha perso freschezza e smalto. Resta però il fatto che si è fatta conoscere ed apprezzare per com’è ed anche se non ha vinto lo show ha conquistato l’affetto del pubblico che magari su di lei aveva un’idea basata su stereotipi e pregiudizi. Bella soddisfazione.

Si passa poi ad un’altra candidata alla vittoria finale Federica Nargi con Luca Favilla VOTO 10 ma è invece con un colpo di scena che ha fatto infuriare il web si è aggiudicata solo il terzo posto È entrata come lo stereotipo della bella che non balla, la bellona del cast che poco aggiunge al programma e invece puntata dopo puntata non sono ha tirato fuori tutta la sua grinta ed il suo talento ma si è rivelata essere una dei concorrenti più simpatici dell’edizione. Durante la puntata dedicata alle sorprese con i parenti lei ed il marito Alessandro Matri hanno dimostrato di essere una coppia solida e affiatata. In finale si è commossa confessando in maniera schietta di voler trionfare. E invece tra lo stupore generale e lo sconcerto del popolo del web si è classificata terza, condivisibile però le parole di Fabio Canino: “Per me meritavano almeno il secondo posto”. Le nostre pagelle Ballando con le stelle 2024 continuano con la coppia Tommaso Marini e Sophia Berto VOTO 8 ed loro percorso si è concluso al quarto posto pari merito con Anna Lou Castoldi e Luca Barbareschi. Lo schermidore ha portato nello show freschezza e originalità, restio ad aprirsi ed a raccontarsi all’inizio solo alla fine si è lasciato andare parlando della sue paure e della sua fragilità anche per quanto riguarda il suo sport.

Pagelle Ballando con le stelle 2024: il ‘caso’ Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca

Un capitolo a parte merita Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca VOTO 3 che hanno chiuso al secondo posto. Ha iniziato il suo percorso con Angelo Madonia ma tra i due mancava la sintonia ed abbandona il malumore, dopo dissidi e tensioni culminate in una sfuriata fuori luogo di Angelo Madonia contro Selvaggia Lucarelli per difendere la sua fidanzata Sonia Bruganelli, la frattura è diventata insanabile. Il maestro è stato allontanato e sostituito da Samuel Peron, quest’ultimo però si è infortunato dopo poco lasciando nuovamente senza maestro la campionessa olimpica. Nel frattempo, per colpa di un grave infortunio a Nina Zilli, Pasquale La Rocca è rimasto senza partner è dunque si è pensato di formare questa nuova coppia. La coppia c’è ed i progressi in sole due settimane sono stati notevoli ma forse arrivati troppo tardi, resta l’amarezza condivisibile della nuotatrice: “Per me sono state delle montagne russe. Penso a quello che poteva essere e mi fa un po’ incazzare. Finalmente in finale ho sentito quello che volevo essere leggera e per la prima volta nella mia vita mi sono sentita leggera per eravamo già alla fine ed un po’ di rabbia ce l’ho perché questa sensazione poteva arrivare prima e durare un po’ di più. E quindi mi dispiace però sono felice di esserci arrivata.”

Secondo molti ha ‘scippato’ il terzo posto ad Anna Lou Castoldi, il secondo a Federica Nargi e per poco il trionfo a Bianca Guaccero. Tuttavia sin dall’inizio della puntata ci sono alcuni indizi che hanno lasciano presupporre la vittoria di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2024, vittoria che poi non c’è stata. Innanzitutto dopo le prime esibizioni delle sei coppie rimaste in gara per la prima volta in 19 edizioni si è deciso di far sfidare le coppie in tre manche da due e per decidere le varie coppie si è partiti dalla classifica ma la suddivisione ha fatto si che la campionessa olimpica si scontrasse con la coppia più debole: quella formata da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. E non è tutto perché poco prima del verdetto sulla coppia classificata terza, Pasquale La Rocca in maniera del tutto inaspettata e imprevista ha annunciato il presunto ritiro da Ballando con le stelle 2024, mossa poco corretta a ‘televoto aperto’ ed infatti la faccia arrabbiata e tesa di Bianca Guaccero non è passata inosservata.