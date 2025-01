Pagelle C’è posta per te 2025, 3a puntata: Annalisa commossa

Stavolta è Annalisa a prendersi la scena nelle nostre pagelle C’è posta per te della terza puntata. A prescindere dal look dark più sobrio rispetto alle ultime versioni che ha sfoggiato, la cantante ha catturato i telespettatori per l’empatia che ha mostrato in occasione della storia di Alessandra e Marika, che hanno voluto fare una sorpresa ai genitori di una loro amica, morta in un incidente col fidanzato. Un dolore incredibile che l’artista ha saputo trattare con delicatezza dopo il suo ingresso in studio, anche se non è stato facile per via della sua commozione, infatti non è passata inosservata la sua voce tremante. Voto 8.

La seconda storia è quella di una mamma il cui obiettivo è quello di recuperare il rapporto con il figlio, di cui aveva perso l’affidamento dopo la separazione dal primo marito perché costretta ad assentarsi per diverso tempo per motivi di lavoro. La donna ha sentito di non aver abbandonato il figlio, che però ha palesato dal canto suo tutto il distacco nei confronti della madre. Maria De Filippi è arrivata a sedersi sulle sue gambe nell’ultimo tentativo di riavvicinarli per far aprire la busta, ma stavolta il miracolo non è riuscito e l’uomo è uscito tra qualche mugugno del pubblico. Voto 4.

Pagelle C’è posta per te 2025, 3a puntata: seconde occasioni

Le pagelle C’è posta per te 2025 ci regalano anche una storia di tradimenti con un lieto fine, perché Andrea si presenta da Maria De Filippi per riconquistare la moglie Roberta che aveva tradito due volte. Non è stato affatto semplice per l’uomo riuscire a convincere la moglie a dargli una seconda occasione e ad aprire la busta, ma dopo aver tirato fuori tutti i loro sentimenti, alla fine Roberta, che non ha mai nascosto la sua stima per il marito come padre, ha deciso di dargli e darsi una nuova opportunità. Voto 7.

Un doppio blocco di seconde occasioni potremmo definire quello che c’è stato anche per via della storia di Davide, che ha chiesto al programma di fargli incontrare la figlia che aveva abbandonato per provare a recuperare il loro rapporto. Questa è la storia di una mamma che ha sempre lasciato la figlia libera di prendere le sue decisioni, crescendola prima da sola e poi con l’uomo che è diventato suo marito e una figura paterna per la figlia, ma anche di un padre che riconosce i suoi errori e si mette a nudo con i suoi sensi di colpa; d’altra parte è soprattutto la storia di una figlia che decide di darsi un’opportunità. Voto 8.

Pagelle C’è posta per te 2025, 3a puntata: l’ultima sorpresa

La puntata si è aperta con una storia commovente e come in un cerchio si è chiusa con la sorpresa altrettanto commovente di Alvaro Morata per un ragazzo che combatte con il tumore. La fidanzata gli ha voluto fare una sorpresa, regalandogli un incontro con un suo idolo, l’attaccante del Milan, che ha colpito per le parole spese, come quando ha dichiarato di essere un suo ammiratore e che si ricorderà di lui ogni volta che giocherà e prima di vestire la maglia rossonera.

A tal proposito, tra i regali che gli ha lasciato c’è anche l’invito a raggiungerlo a Milano per incontrare la squadra e fare un discorso anche ai suoi compagni. Quindi voto 9 per completare le pagelle C’è posta per te 2025.