Pagelle Dalla Strada al palco 2025: la versione “Rai” di Tu si que vales non convince

Questa sera su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della quarta edizione di Dalla Strada al Palco. Lo show, condotto da Nek, ha portato diverse novità: oltre al passaggio da Rai 2 a Rai 1, il cantante ha ora come co-conduttrice Bianca Guaccero, reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle. Quest’anno sono stati introdotti anche dei bambini come giudici speciali, mentre i “passanti” della serata erano Al Bano e Biagio Izzo.

Il format, però, non si distingue particolarmente per originalità. Sebbene l’idea di base – valorizzare gli artisti di strada – sia interessante, la struttura richiama molto quella di Tu si que vales o Italia’s Got Talent, con i concorrenti valutati dal pubblico e dai passanti, in un meccanismo simile alla giuria popolare e ai giudici del programma di Canale 5. Su X, il giornalista Giuseppe Candela l’ha addirittura definito “il Tu si que vales dell’Eurospin”. Detto questo, i finalisti scelti dal pubblico e dai passanti sono stati azzeccati: Pierpaolo Foti, violinista talentuoso, Antonio Nicolosi, tenore dalla voce incredibile, e Giorgina, cantante sorda che ha trovato un modo unico di cantare con le mani. Gli eliminati, per quanto bravi, non hanno lasciato lo stesso segno, proponendo esibizioni da illusionisti, funamboli e circensi già viste, per l’appunto, in altri programmi. (Voto 7)

Pagelle Dalla Strada al Palco 2025: Bianca Guaccero si prende la scena, Al Bano onnipresente

Nelle pagelle di Dalla Strada al Palco, Bianca Guaccero merita senza dubbio una menzione d’onore. Nonostante il programma non brilli particolarmente, la sua presenza è stata un faro di luce. Bianca ha fatto il suo ingresso come una vera e propria star, conquistando subito il pubblico con una reinterpretazione moderna de I sogni son desideri. Il momento clou, però, è arrivato con il duetto insieme a Nek sulle note di Somewhere Over the Rainbow, dove ha dimostrato di avere anche una bellissima voce. In questa prima puntata ha già sfoggiato tutto il suo talento, lasciando grandi aspettative per le prossime. Una cosa è chiara: la sua gioia di essere su quel palco era palpabile, confermando che è quello il luogo dove è nata per stare. (Voto 9)

Come se non lo vedessimo già abbastanza, anche a Dalla strada al palco c’era Al Bano. Oltre a giudicare i talenti come “passante”, si è cimentato nei panni di un artista di strada, esibendosi a Lecce con barba finta e cappello, ma è stato ovviamente riconosciuto in pochissimo tempo. La parte più curiosa? Il concorrente diretto dello show di Rai 1 era Io Canto Senior, programma in cui Al Bano ha partecipato fino a qualche mese fa, come parte del cast della versione Io Canto Generation del format. E chi può dimenticare il suo ruolo di giudice, insieme alla figlia Jasmine, a The Voice Senior, rivale proprio di Io Canto? Insomma, programmi che si sfidano tra loro ma che hanno un denominatore comune: Al Bano, ormai il prezzemolo della TV. (Voto 4)