Pagelle finali di Temptation Island 2024, coppie top e flop: Ludovica e Christian

Si è conclusa con molti colpi di scena anche questa edizione di Temptation Island 2024 dove sette coppie hanno deciso di mettersi in gioco nel viaggio dei sentimenti e non poteva non concludersi con le pagelle finali. La prima coppia ad uscire anticipatamente dal programma dopo sole due puntate è stata quella formata da Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi. Lei dopo aver ripetuto in tutti i modi che il suo fidanzato non è il suo tipo, nel villaggio dei single si avvicina al tentatore Andrea con cui condivide un bagno hot in piscina, un massaggio e perfino una doccia eludendo i microfoni. Immediata la richiesta del falò di confronto anticipato da parte del fidanzato Christian che, tra l’ acclamazione generale, la molla: “non rispetti i sentimenti di chi ti vuole bene”.

Mentre lei si arrampica sugli specchi per uscirne pulita. Da Temptation Island 2024 escono separati e dopo un mese Christian e Ludovica hanno mantenuto il punto. Lei ha dichiarato: “Immagino come si sia sentito lui guardando alcune immagini o comunque capendo che da parte mia non c’è quel sentimento che lui merita di avere. Lui merita di essere amato e merita tanto, ma non posso dargli io tutto questo”. Per il comportamento poco rispettoso di Ludovica voto 3, Christian voto 6, poteva svegliarsi prima.

Temptation Island 2024, pagelle finali: addio definitivo tra Luca e Gaia, Alessia tiene il punto con Lino dopo la rottura

La coppia che più ha catalizzato l’attenzione a Temptation Island 2024 è quella formata da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Fidanzati da quattro anni, lei ha deciso di partecipare al programma per testare la sua fedeltà perché non si fida e lui le dimostra che ha ragione iniziando a flirtare con la single Maika sin da subito. Vedendo i video la sua fidanzata Alessia chiede immediatamente il falò di confronto ma lui non si presenta, il falò verrà richiesto ben cinque volte prima che lui si decida a presentarsi dopo la spinta di Filippo Bisciglia, che in veste di maratoneta percorre chilometri tra i due villaggi. Il confronto tra i due fidanzati è durissimo, Alessia senza mezzi termini ammette che gli fa schifo e che le immagini che ha visto le hanno fatto male, da parte sua Lino non solo non si scusa ma arriva ad incolpare lei per i suoi comportamenti: “Una donna deve far sentire un uomo il proprio uomo” dichiara a Bisciglia non trovando però la sua approvazione: “Ma tu la facevi sentire donna?” I due si separano ma successivamente Lino richiede un altro falò per provare a ricominciare incassando un secco No da Alessia. Dopo un mese dalla fine di Temptation Island 2024 Alessia e Lino sono ancora lasciati, lei in lacrime ha confessato di essere delusa e di stare ancora male per aver sprecato quattro anni della sua vita con un ‘mostro’ e di non essere intenzionata a tornare con lui. Voto 10 ad Alessia per la presa di coscienza. Voto 1 a Lino, indifendibile.

Altra coppia di Temptation Island 2024 è quella formata da Gaia Vimarcati e Luca Bad, fidanzati da un anno e sei mesi in cui lui l’ha tradita ben tre volte. Ed in effetti il giovane di Riccione ha una sua teoria particolare sul tradimento che ha lasciato sbigottiti tutti. Per lui tradire ‘è un bisogno fisiologico’ è nella sua natura e non lo può cambiare. Gaia però si sveglia, alle altre ragazze dichiara: “Sei in grado di amare, rispettare una sola donna? Perfetto, sono la donna giusta, ma se vuoi farti la tua vita sei libero di farlo, ma senza farmi male” e si avvicina al single Jakub venendo osannata dai social. Tuttavia al falò di confronto le manca il coraggio e decide di ritornare con Luca che da vero uomo alfa che non deve chiedere mai la implora in lacrime di non lasciarlo. La relazione però non dura, dopo un mese i due si sono lasciati e lei adesso si è presa la sua rivincita con il bellissimo Jakub. Voto 7 per Gaia. Voto 6 per Luca che ha capito e ammesso i suoi errori ma troppo tardi.

Vittoria ed Alex nel mirino del web: colpo di scena tra Raul e Martina

Nel mirino del web c’è finita la coppia formata da Vittoria Bricarello e Alex Petri a Temptation Island 2024, secondo moltissime segnalazioni i due hanno finto e non stavano realmente insieme quando hanno deciso di partecipare al programma. Ed in effetti l’imperturbabilità con cui Alex ha assistito alle effusioni hot della sua fidanzata Vittoria con il single Simone fa sorgere più di un dubbio. I due stanno insieme da un anno e nove mesi e nessuno dei due spicca per sensibilità e rispetto. Lui denigra la sua ragazza: “La mia compagna ha due lauree, ha studiato fino a 28 anni, mantenuta da papà, ha la casa di proprietà. Quando vivi così e ti si presenta un problema non sai come affrontarlo” e si avvicina alla single Nicole. Lei da parte sua anziché affrontarlo direttamente e chiedergli spiegazioni si butta tra le braccia del single Simone. Insomma sin dall’inizio è sembrato che non fregasse nulla all’uno dell’altra e viceversa. Voto 3 ad entrambi Vittoria e Alex.

Il colpo di scena inaspettato nell’ultima puntata di Temptation Island 2024 lo hanno regalato Martina De Ionannon e Raul Dumitras. Fidanzati da pochi mesi i due si sono lasciati e rimessi insieme varie volte. Lui ha seri problemi di gestione della rabbia ed è eccessivamente geloso, lei non è attratta dal suo ragazzo né esteticamente né fisicamente, basi perfette per costruire una solida relazione. Sin da subito la giovane romana si avvicina al single Carlo Marini e Raul, più per ripicca che per interesse si avvicina alla single Siriana. Insomma i due sono in piena in crisi ma alla fine in uno sprazzo di lucidità è Martina a capire che la loro storia d’amore non può durare nonostante le lacrime di lui mentre le confessa che la ama e che vuole continuare a vivere con lei. Sui social un fiume di utenti è dalla parte di Raul ma non si può soprassedere sulla sua eccessiva gelosia e sulla rabbia (In ogni puntata ha distrutto un oggetto del villaggio) Martina e Raul si sono lasciati a Temptation Island 2024. Voto 5 per Raul per i suoi scatti di ira. Voto 8 per Martina che ha preso le redini della sua vita in mano alzando la testa: “Io voglio altro, un determinato tipo di relazione.”

Pagelle Temptation Island 2024, Jenny non rialza la testa con Tony: Siria e Matteo si danno un’altra possibilità

Jenny Guardiano e Tony Renda sono un’altra coppia di Temptation Island 2024. Il dj 42enne catanese che si è autodefinito ‘Dottor Jekyll e mr Hyde’ è geloso ed estremamente possessivo della sua ragazza, da cinque anni decide come deve vestirsi e con chi deve uscire mentre lui tranquillamente fa le sue serate lasciandola a casa da sola. La 26enne, però, puntata dopo puntata ha rialzato la testa diventando la beniamina del web. Si è confidata con il single Luigi ed ha capito di meritare di meglio. Durante il falò di confronto con Tony ha sottolineato di essere intelligente, bella, colta, preparata e leale: “Mentre lui ha fatto il cascamorto con le altre ragazze io ero a casa con il pigiamone”. Tuttavia alla fine c’è un brutto colpo di scena: lui la manopola, le dice che vuole ricominciare da zero e cambiare e lei purtroppo cede. Voto 3 a Tony. Voto 4 a Jenny: cede con due complimenti ed una promessa che non verrà mantenuta.

Siria Pingo e Matteo Vitali sono una delle coppie più sincere e che hanno regalato delle emozioni vere a Temptation Island 2024. Lei dopo aver perso più di 80 Kg ha deciso di mettersi in gioco partecipando al programma, confessa di non essere più certa di essere innamorata di Matteo e di volere più attenzioni e premure. Da parte sua Matteo incassa il colpo e si assume la responsabilità di essere stata molto freddo ma c’è un motivo dietro: da piccolo è stato vittima di bullismo e questo l’ha costretto a mettere da parte il suo lato dolce indossando una maschera per difendersi, ma ora è pronto a tutto pur di riconquistare la sua fidanzata. Molti scivoloni durante il percorso nel viaggio dei sentimenti da parte di Siria che è arrivata a dare la colpa al suo fidanzato della sua obesità e si è lasciata andare, senza mai andare oltre, con il single Simone. Matteo invece dall’inizio alla fine ha dichiarato di essere innamorato e pronto a tutto pur di riconquistarla e con una doppia sorpresa (un weekend ad Amsterdam ed una lezione di tango) finale ci riesce. Siria e Matteo rimango insieme. Voto 5 a Siria per i tanti scivoloni durante il percorso e voto 8 a Matteo per la dolcezza e la maturità.