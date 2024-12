Pagelle Grande Fratello 2024, 16 puntata: tutti contro Helena Prestes

Si è da poco conclusa la sedicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini che sin dall’inizio aveva promesso ai telespettatori “una puntata scintillante”. Così è stata tra scontri in diretta, confronti, nuovi ingressi, ma anche tante emozioni. Ecco le pagelle del Grande Fratello 2024 con i voti ai concorrenti che più di alti si sono fatti notare durante la lunga diretta. Si parte con lo scontro tra Shaila Gatta e Helena Prestes: la ex velina di Striscia La Notizia ha “sputato” veleno verso la modella brasiliana pronunciando parole violente che hanno scatenato l’ira del popolo dei social e non solo. Nella casa durante il confronto, mentre Giglio (voto 2) se la rideva al punto da essere ripreso anche da Alfonso Signorini, l’unico che ha preso una posizione è stato Luca Calvani (voto 6) invitando entrambe le donne a calmarsi.

Nonostante le parole molto pesanti di Shaila Gatta (voto 3), Helena Prestes (voto 8) è riuscita a mantenere la calma e a parte uno scivolone in cui le ha augurato di essere tradita da Lorenzo e un “vaff*” che ci stava tutto! Brutta pagina anche quella con protagonista Jessica Morlacchi (voto 2) che ha dato della squilibrata in diretta ad Helena diventata il nuovo pungiball della casa!

La grande emozione di Javier e la ventata d’aria fresca con Bernardo

Le pagelle Grande Fratello 2024 della sedicesima puntata proseguono con l’immancabile triangolo amoroso di Temptation Island con protagonisti Federica, Alfonso e Stefano. Finalmente Federica dopo una settimana distante da entrambi i suoi ex ha raggiunto la tanto desiderata scelta: non ha sentito la mancanza dell’ex Alfonso e ha capito di essere interessata a Stefano. (Voto 3). Passiamo poi al segreto di Lorenzo: cosa è successo con Helena? In realtà dopo un confronto a 4 che include anche Yulia e Javier si scopre che Lorenzo ed Helena si erano scambiati dei messaggi in privato su Instagram prima di varcare la porta rossa di Cinecittà andando contro il regolamento. Tanto fumo negli occhi, anche se sul web si parla di un segreto ancora più grande da scoprire.

Durante la lunga diretta è Javier (voto 9) a regalarci il momento più emozionante della serata quando ricorda la mamma Beatrice, venuta a mancare quando era piccolo. Poco dopo il giocatore di pallavolo abbraccia il padre Mariano regalando la pagina più bella della serata. Infine da segnalare 4 nuovi concorrenti nella casa del GF, ma tra tutti è Bernardo Cherubini (voto 6), fratello di Jovanotti, ad attirare la nostra attenzione portando una ventata di novità e solarità.