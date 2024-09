Pagelle Grande Fratello 2024, 4a puntata: Brooke, il tempo non passa mai

Si è da poco chiusa la 4a puntata del reality di Canale Cinque e tornano immancabili le pagelle Grande Fratello 2024 Si parte con il tapiro di Alfonso Signorini e la diatriba tra le due opinioniste, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, la tensione tra le due opinioniste è palpabile e reale, ma sa di usato (ricordate Bruganelli e Volpe?) e in pagella non merita la sufficienza (5,5), nonostante l’attrice e la giornalista del TG5 abbiano qualità e cultura da vendere. Spazio poi all’ospitata di Brooke, che ha fatto il suo ingresso in studio strappando applausi a scena aperta, per lei il tempo sembra essersi fermato (8).

Nelle pagelle del Grande Fratello 2024, spazio poi ancora al triangolo tra Shaila Gatta, Lorenzo e Javier, anche qui sembra di andare su riciclato, ma la situazione incuriosisce di più rispetto al passato (6,5), e il finale non sembra affatto scontato nella casa del Grande Fratello. Arriva poi il momento dell’ingresso di Brooke nella Casa, protagonista di un simpatico frontale con Jessica Morlacchi che scatena risate (7), resta il nodo della cantante che in molti atteggiamenti sembra effettivamente costruita, ma sa strappare risate più di tutti gli altri gieffini, in ogni caso. Quella tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato è la prima questione di tensione di questa edizione del Grande Fratello 2024, motivi futili come spesso accade per questo genere di dinamiche, ma c’è del pepe e 6 in pagella lo merita questa querelle. Arriva poi il momento del matrimonio tra Thorne e Brooke, che davanti a milioni di telespettatori si sposano in diretta tv, in una cerimonia che sa tanto di americanata, ma che regala un momento magico agli spettatori più nostalgici, un po’ di sana leggerezza da 9 in pagella, così come la bugia di Clayton che ha rivelato di essere stato invitato dall’attrice a casa sua, ma lei ha prontamente smentito.

Pagelle Grande Fratello 2024, Enzo Paolo Turchi e Clarissa Burt commuovono

Grande commozione con Enzo Paolo Turchi, che ammette la sua paura di non godersi la figlia Maria crescere: “Sono vecchio, non passare dei momenti con lei mi fa male, non c’è rimedio, vorrei avere dieci anni di meno solo per lei”. 10 in pagella e lacrime per tutti, il momento più alto e toccante di questa quarta puntata del reality di Canale Cinque, che apre una finestra tra le corde dei sentimenti del ballerino e regala un grande spunto di riflessione. 10 per la forza e il coraggio di Clarissa Burt, che ha ricordato il complicato rapporto con il padre e la fuga con la madre per portarla lontana dalle violenze domestiche, una storia da brividi quella raccontata dall’attrice.

Nelle pagelle Grande Fratello 2024 della 4a puntata non si può non tenere conto della prova di serata, ci si diverte durante la prova abilità nella casa del Grande Fratello 2024, a suon di canzoni cantate dalla bravissima Jessica Morlacchi, che sveste i panni della simpaticona e indossa quelli della cantante divinamente, esperimento divertente da 8 nelle pagelle Grande Fratello 2024. 5 invece alle nomination, che iniziano a dare segnali ora che assisteremo alla prima eliminazione, i nemici aumentano, ma la puntata di questa sera ha regalato troppe motivazioni fin troppo buffe, tra tisane rovesciate e mire da aggiustare.