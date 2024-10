Pagelle Grande Fratello 2024, 6a puntata: Jessica contro Yulia

La sesta puntata del Grande Fratello 2024 parte col botto con l’ennesimo scontro – confronto tra Jessica Morlacchi e Yulia. Dopo lo scontro in diretta della scorsa settimana prosegue la faida tra le due innescata principalmente da Jessica Morlacchi gelosa del rapporto che sta nascendo tra Yulia e Giglio. Nonostante Yulia le abbia fatto chiaramente capire di essere predisposta a ricominciare un rapporto d’amicizia dicendole «abbiamo fatto dei passi azzardati, ci siamo giudicate in maniera affrettate, ma ad oggi perchè siamo arrivate a questo punto? Non ci guardiamo in faccia, non ce la facciamo? Se sto sbagliando qualcosa, posso rimediare…se non riusciamo cerchiamo per quieto vivere un atteggiamento più civile». Niente da fare da parte di Jessica Moralcchi che ribatte «per me è una iena travestita da agnello». Voto 6 per Yulia che ha cercato un rapporto con Jessica Morlacchi (voto 3) che continua solo a creare polemiche e dinamiche.

Iago Garcia e Jessica Morlacchi, nuova coppia al Grande Fratello?/ Non è La Rai confermano tutto

I comportamenti di Jessica Morlacchi cominciano a stancare gli altri concorrenti della casa del GF che in confessionale si lasciano andare a commenti inaspettati. Tra questi anche quelli delle tre ragazze di Non è la Rai che sorprendono la Morlacchi che commenta: “non me l’aspettavo, ma loro sono molto televisive”. Ilaria di Non è la Rai (voto 8) replica piccata: “non mi interessa, stai parlando sempre te. Vorrei essere una mosca bianca per vedere a casa tua chi sei. Perchè fai così per avere le clip? Ma credimi rapporti umani non ce ne sono”. Poco dopo è la volta di Pamela Petrarolo (voto 8) che perde le staffe: “abbiamo dato a Jessica un consiglio dopo un confessionale di Eleonora. Cercavamo di darle un consiglio sul comportamento esagerato e adolescenziale verso Yulia. Non ce l’abbiamo con Jessica, non ci piace il comportamento”.

"Michael Castorino piange perché non ha visibilità al GF"/ Iago Garcìa svela tutto e scoppia la lite!

Grande Fratello 2024: Shaila Gatta ha scelto tra Javier e Lorenzo

Proseguiamo con le pagelle del Grande Fratello 2024 che anche questa settimana parla di amori in corsi. I riflettori sono tutti puntati sul quadrilatero dell’amore nato all’interno della casa tra Shaila Gatta, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Dopo una serie di tira e molla, Shaila Gatta (voto 7) ha fatto la sua scelta e lo comunica nella casa: “Lorenzo è una persona profondissima che vorrei continuare ad avere nella mia vita, ma in amicizia. Con Javier c’è una curiosità particolare che vorrei approfondire”.

Mariavittoria innamorata di Javier al Grande Fratello? Il mistero dell'orecchino/ "L'ha fatto per provocarlo"

Durante la lunga diretta non mancano le grandi emozioni. Le prime arrivano con Amanda Lecciso (voto 7) che incontra l’ex marito Ivo e il figlio Ninni vivendo e regalando grandi emozioni al pubblico. Ma non finisce qui, visto che poco è il momento di Clarissa Burt (voto 8) protagonista di un momento davvero speciale. L’attrice ricorda la storia d’amore con Massimo Troisi conosciuto ad un cena d’amici negli anni ’90. I due sono stati insieme per tre anni: un grande amore che ancora oggi porta nel cuore.