Pagelle Grande Fratello, 27a puntata: Helena contro tutti, la carezza di Luca Calvani

Si è da poco conclusa la ventisettesima puntata del Grande Fratello che ha regalato tante sorprese, ma anche nuovi scontri all’interno della casa. A fine puntata non potevano mancare le pagelle dedicate ai momenti più salienti della puntata. Si parte col botto: il faccia a faccia tra Lorenzo ed Helena. Da quando la modella brasiliana è rientrata nella casa per volere del pubblico, Lorenzo ha iniziato nuovamente a stuzzicarla cercando di farla esplodere come era già successo in passato. Proprio Lorenzo ha confidato a Shaila “se giovedì Helena non esce cambierò strategia per buttarla fuori di casa”; parole che vengono riportate anche da un attentissimo Alfonso Signorini. Il confronto tra i due non aggiunge nulla di nuovo a quanto successo in passato, ma conferma la sincerità di Helena (voto 9): “non ci sopportiamo” che smaschera nuovamente i comportamenti di Lorenzo (voto 3).

Nella casa Helena è stata isolata da buona parte dei coinquilini, ad eccezione di Stefania, Iago e Amanda. Un comportamento che Alfonso Signorini sottolinea nuovamente durante la puntata accendendo un dibattito nella casa. Intanto per aiutare Helena arriva Luca Calvani (voto 8) che regala uno dei momenti più belli della serata.

Grande Fratello, le pagelle: Zeudi vs Helena, l’emozione di Bernardo

Le pagelle Grande Fratello della ventisettesima puntata proseguono con il confronto in studio tra Zeudi ed Helena. La ex Miss Italia conferma di essere ancora infatuata della modella brasiliana, ma in pochi le credono. In primis è la stessa Helena che con sincerità afferma: “sei molto furba e falsa, sei entrata con una struttura fatta”. Anche Beatrice Luzzi non crede alla ex Miss Italia al punto da chiederle “non è che sei confusa?”. Un confronto che mette ancora di più in luce la poca chiarezza di Zeudi (voto 4) e la decisione di Helena (voto 10).

Non mancano durante la serata due belle sorprese per i concorrenti. La prima è per Eva Grimaldi (voto 6) che dopo settimane di richieste può riabbracciare la moglie Imma Battaglia, ma la sorpresa più riuscita è quella di Bernardo Cherubini (voto 7). Il fratello di Lorenzo Jovanotti, dopo aver raccontato la linea della sua vita tra cadute e risalite, riabbraccia la ex compagna Tiziana tra le lacrime.