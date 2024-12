Eliminato Masterchef Italia 2024, le prime sfide e la Mystery Box

Sta per partire il lungo viaggio nella cucina di Masterchef Italia 2024, con i tre giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. A combattere a suon di pentole per il titolo finale ci saranno 18 concorrenti e due riserve, che potrebbero essere chiamate qualora ce ne fosse bisogno. Oggi 26 dicembre 2024 parte dunque la prima puntata del programma che ogni anno fa impazzire tutti gli appassionati di cucina, e che lascerà il pubblico col fiato sospeso grazie alle innumerevoli prove che i concorrenti dovranno affrontare.

Ma chi è il primo eliminato di Masterchef Italia 2024? I fan del cooking show non vedono l’ora di conoscere meglio gli aspiranti chef e vedere cosa combineranno dietro ai loro banconi. Questa sera si inizia col “botto”, con una Mystery Box che farà subito capire chi tra i concorrenti di Masterchef Italia 2024 ha la stoffa per poter fare della propria passione il suo lavoro. Le sfide non finiscono qui! A seguire vedremo anche il temutissimo Invention Test e la prova in esterna, dove dovranno dimostrare di saper lavorare anche in squadra come veri professionisti.

Masterchef Italia 2024, ospiti e prove: chi sarà eliminato?

Questa sera, giovedì 26 dicembre, scopriremo chi sarà il primo eliminato Masterchef Italia 2024. A malincuore dovremo già salutare uno dei diciotto concorrenti che sono stati selezionati per entrare a far parte nel cast di quest’anno. Già dall’inizio verranno infatti sottoposti a numerose prove, come la Mystery Box ispirata alla loro storia di vita, in particolare al “nido” che fa parte di loro. Successivamente si lasceranno affascinare dal bosco, con i suoi profumi e i suoi colori per l’Invention Test dove tramite alcuni ingredienti dovranno inventare qualcosa di stupefacente per gli chef.

Masterchef Italia 2024 va in onda in esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 ma verrà trasmessa in streaming anche su NOW. Tra gli ospiti di Masterchef Italia 2024 ci saranno anche la vincitrice dello scorso anno Eleonora Riso e il collegs Niccolò Califano. I due mostreranno al pubblico come non sprecare in cucina e daranno alcune idee per recuperare gli avanzi dei piatti. Ad un certo punto si presenterà anche Ariel Hagen, chef a due stelle e il concorrente dell’ottava edizione Salvatore Cozzitorto, oggi titolare del suo ristorante in quel di Agrigento. Durante la prima puntata di Masterchef Italia 2024 assisteremo anche alla prima prova in esterna in Friuli Venezia Giulia.