Pagelle X Factor 2024: da Achille Lauro all’addio de I The Foolz

L’infuocata quarta puntata di X-Factor 2024 ha scatenato il pubblico, che attendeva con grande trepidazione gli eventi di questa sera del talent, dalla doppia eliminazione alla girandola di esibizioni fortissime che hanno tenuto compagnia ai telespettatori. Tutto inaugurato da un’eccellente padrona di casa come Giorgia (8), che canta meglio di come conduce, solo perché parliamo di una delle voci italiane più divine di sempre. Francamente brava, con una canzone che forse non le ha reso giustizia (6,5). Toccante Lorenzo Salvetti con la su Poetica al pianoforte (7) e il pubblico se ne accorge immediatamente, Achille Lauro giudica come sempre raccogliendo gli applausi del popolo, sia in studio che da casa (7,5), è la rivelazione del talent di Sky.

La prima eliminazione spiazza il pubblico di X Factor, i The Foolz (6) salutano il programma condotto da Giorgia, anche un po’ a sorpresa, ma il messaggio di Achille Lauro è da dieci in pagella: “I giochi si fanno a vent’anni, i no aiutano a crescere” le parole del cantante romano che invita i ragazzi a non mollare dopo l’eliminazione e a proseguire l’esperienza anche dopo questo rifiuto.

Pagelle X Factor 2024 4a puntata: Mimì commuove, Jake La Furia sincero

Jake La Furia è onesto e sincero come sempre, tagliente quando serve e la sua giuria paga (7) specialmente nella seconda manche, la stessa in cui abbiamo ascoltato Francamente in maniera magistrale (8) con una versione di Blinding lights speciale e che ha strappato i complimenti dei telespettatori.

Tocca le corde del cuore anche Lowrah con Someone you loved (7 in pagella), Mimì canta La sera dei miracoli (8) di Lucio Dalla su intuizione di Manuel Agnelli e commuove lo studio, oltre a ricevere applausi a scena aperta da ogni angolo del tavolo dei giudici. I Punkcake divertono come al solito, questa volta riproponendo Mi ami? Dei CCCP e con tanto di avvertimento di Jake La Furia: “Attenzione perché qui qualcuno rischia di rimanere incinta”. Un mix di musica e divertimento riuscito a X Factor 2024, tra talenti che spiccano e altri che cercano di sgomitare nella scuola della preside Giorgia e con dei professori attentissimi come Manuel Agnelli (7) e Paola Iezzi (6,5), oltre ai già citati Lauro e Jake La Furia.

