PagineGialle lancia il suo Shop digitale/ ItaliaOnline: “Una vetrina per le aziende, con offerte uniche”

Consolidando la sua già centennale esperienza sul mercato italiano, PagineGialle – un brand entrato a far parte della più ampia galassia di ItaliaOnline – ha lanciato ufficialmente il suo Shop digitale: una vera e propria piattaforma e-commerce sullo stile delle altre più note e diffuse, ma completamente ‘Made in Italy’ e pensata (almeno per ora) esclusivamente per tutte le aziende e le PMI che operano sul nostro bel territorio. Inoltre – sempre consolidando l’esperienza e gli obiettivi portati avanti fino a questo momento -, lo Shop di PagineGialle rappresenta una vera e propria vetrina digitale per le aziende, permettendogli di raggiungere facilmente ogni angolo d’Italia anche grazie ad una serie – ItaliaOnline ne promette “migliaia” – di offerte selezionate ed uniche per tutti i clienti.

“Le nostre online directories attraggono ogni mese oltre 26 milioni di visite – spiega Roberto Pierri (Chief Directories and Local Marketplaces di ItaliaOnline) in un comunicato stampa –, con tassi di crescita a doppia cifra rispetto al 2023“, stimati attorno al 13% in più rispetto all’anno passato. “Con il lancio di PagineGialle Shop abbiamo creato un marketplace che sfrutta un brand iconico – continua Pierri – per aiutare le nostre aziende clienti a promuovere e vendere i loro prodotti” raggiungendo la massima audience possibile; ma anche supportandole “in ogni aspetto del ciclo di vendita e con fee di ingresso molto competitive“.

Come funziona il nuovo Shop online di PagineGialle: fee basse, user experience al passo con i temi e offerte dedicate

Lo Shop, insomma, rappresenta in qualche modo la naturale evoluzione digitale di PagineGialle che ora – oltre ad offrire come sempre il classico elenco telefonico delle attività che scelgono di iscriversi – permette anche di completare gli acquisti senza muoversi di casa e (per usare un parallelismo con l’elenco telefonico) senza alzare neppure la cornetta del telefono; ma senza dimenticare la fondamentale possibilità di accedere ad una galassia di offerte che non si troverebbero su altre piattaforme o prodotti simili. Come se non bastasse, ItaliaOnline ha anche inserito nello Shop di PagineGialle il nuovissimo gestionale InMarketplace che permette – con un’unica intuitiva interfaccia semplicissima da usare – di sincronizzare i prodotti (ovviamente su scelta della singola azienda) su altri e-commerce più gettonati e diffusi in un’ottica di multicanalità e di massimizzazione delle vendite.

Inoltre, i clienti (o ipotetici tali) godranno a loro volta di una user experience semplice, dinamica e in linea con gli standard del mercato con una sezione dedicata alle recensioni, il marketing automation (che permette di visualizzare i prodotti già cercati online in precedenza), tutti i metodi di pagamento più diffusi (dalle cartedi credito a PayPal) e spedizioni garantite in un paio di giorni; mentre – come vi dicevamo poche righe fa – non mancheranno neppure tutta una serie unica di offerte, coupon, gift card e sconti. Completano l’esperienza del PagineGialle Shop dal lato dei venditori delle tasse di ingresso tra le più basse sul mercato, il supporto costante di un team specializzato composto degli esperti account manager di ItaliaOnline.











