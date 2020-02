Pago eliminato?/ Il sostegno di Serena Enardu fuori dalla Casa (Grande Fratello Vip)

Anche Pago ha ricevuto dei segnali di incoraggiamento da parte dei fan del Grande Fratello Vip 4: in questi giorni, qualcuno ha gridato all’esterno della Casa per sostenerlo. Soprattutto perchè questa sera se la dovrà vedere al televoto con Licia Nunez. Secondo i malumori di molti sui social, ci sono forti possibilità che sia proprio il cantante a dover abbandonare il programma e la situazione anche nel loft non è delle migliori. Patrick Pugliese, Andrea Montovoli e Fernanda Lessa sono ormai stufi di sentire parlare di Pago, della sua storia d’amore con Serena Enardu e tutto il resto. E nel sentire le voci dell’ammiratrice dell’artista, la modella si è pure lasciata andare ad un commento: “Sarà stata quella pazza con il megafono”. Si riferiva alla Enardu oppure a qualcun altro? La voce della fan in effetti assomiglia a quella di una ragazza che più volte ha urlato ai concorrenti nel tentativo di sostenerli. “Il pubblico si è rotto le pa**e della storia di Serena e Pago”, ha detto invece Pugliese, “Ce le siamo rotte noi da dentro, figurati la gente fuori. Non l’ho seguita tanto da vicino però era pesante. Ma chi se ne frega della loro storia”. L’ex gieffino non ha nulla contro il cantante, che giudica una brava persona, ma è convinto che abbia ormai finito il suo percorso nel reality.

PAGO, IL SOSTEGNO DI SERENA ENARDU

Pago sembra aver mollato il colpo e forse persino lui è convinto di uscire dal Grande Fratello Vip 4 grazie al televoto di questa sera. Serena Enardu dall’esterno continua a sostenerlo e a chiedere ai fan di votare per lasciarlo nella Casa, mentre il cantante appare sempre più stanco a causa di alcune dinamiche. Tutto è iniziato subito dopo la diretta dello scorso lunedì, quando Pago ha manifestato una forte delusione nei confronti di Andrea Montovoli. “E’ uno dei pochi sui quali contavo qua dentro. Non gli chiedo più neanche di pedalare per farmi la doccia”, ha detto a Clizia Incorvaia, “Serena l’ha nominato, ma io cosa c’entro? Si è alleato contro di me e si è messo in coppia con Patrick”. Il cantante poi è sicuro che l’atteggiamento di Montovoli nei suoi confronti sia cambiato in seguito all’ingresso della Enardu. “Forse il gruppo aveva più piacere a stare con te, invece che con lei”, ha cercato di fargli intuire Teresanna Pugliese. “Io avevo bisogno di appartarmi con Serena. Dovevamo parlare”, ha risposto invece l’artista. Secondo Montovoli il discorso però è molto più semplice, anche se non ha ancora avuto modo di parlarne con il diretto interessato: ai suoi occhi, Pago ha perso di vista l’obbiettivo del programma e si è fatto i fatti suoi per 3 settimane, snobbando tutto il resto del gruppo nella casa del Gf Vip 4.

