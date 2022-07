Paky minaccia un fan, “Ti spacco tutti i denti”: cosa è successo?/ Critiche e…

Paky infastidito da un fan durante un live, la reazione che non ti aspetti

Paky si è reso protagonista di un duro scontro con un fan durante un concerto. Il rapper si stava esibendo in un discoteca a Riccione quando un fan ha iniziato a infastidirlo continuando a palpargli la pancia. Paky ha atteso la fine dell’esibizione e poi non ha esitato a reagire. Al termine del brano, Paky si è rivolto al fan intimandogli di smettere e poi l’ha minacciato. Paky infatti gli ha detto: “Guarda che ti spa**o tutti i denti, fo brav fra”. Il video è diventato in poco tempo virale sui social anche se non è la prima volta che Paky reagisce in malo modo. Dopo le minacce sembra però che il concerto sia andato avanti senza particolari intoppi e che il fan abbia rimesso le mani al suo posto. Paky è già stato protagonista in passato di alcune schermaglie. In un’occasione, il rapper aveva lanciato il microfono ad uno spettatore che, durante il concerto del collega Shiva, stava disturbando il rapper di Auto blu.

Paky non riesce a gestire la rabbia soprattutto nei momenti di difficoltà e questo suo lato del carattere finisce per ritorcersi contro di lui. Qualche tempo fa è finito anche al centro della bufera un altro rapper, Rhove, che ha interrotto con rabbia un suo live accusando i fan di non saltare e di non divertirsi. Sono tanti gli episodi che stanno accadendo in questi giorni e che sottolineano il rapporto non semplice tra i rapper e il mondo dei live.

Paky minaccia un fan e sui social esplode la polemica

Paky è diventato famoso per aver provocato, durante il concerto LoveMi di Fedez, le iconiche espressioni dell’addetto alla sicurezza Ivano. In queste ore il trapper è tornato alla ribalta per aver polemizzato con un fan che ha immortalato tutto in un video che ora sta facendo il giro del web. In poche ore, il video girato dal fan ha raggiunto oltre 135mila visualizzazioni e tantissimi commenti. Per ora il cantante non ha commentato la vicenda anche se non è nuovo a episodi di questo tipo.

Alcuni però hanno condiviso il gesto del trapper che è stato infastidito dal fan. C’è chi ha scritto: “Ha fatto bene, questi ragazzini non portano rispetto sul palco” e chi ha sottolineato il fatto che Paky abbia subito agito in prima persona senza interpellare l’aiuto delle forze dell’ordine: “Non capisco tutto questo odio, è uno dei pochi che ha parlato invece di agire subito e che non si è messo ad insultarlo con il microfono smerdandolo davanti a tutti, altri lo avrebbero smerdato o fatto sbattere fuori”. Paky nelle ultime settimane è stato menzionato anche per un altro episodio. Il trapper non ha potuto prendere parte al concerto di Shiva a Gallipoli tanto che per l’occasione il cantante ha dovuto far salire sul palco un fan per duettare con lui.

