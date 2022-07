Shiva “sostituisce” Paky con un fan, cosa è successo?/ Il video diventa virale e…

Shiva fa salire sul palco un fan e duetta sulle note di Fendi Belt, cosa è successo?

Imprevisto durante il concerto di Shiva. Il cantante Paky non si è presentato durante lo show di Shiva al Sottosopra Festival di Gallipoli. Non si conoscono i motivi dell’assenza ma Shiva è stato costretto a pensare ad una soluzione. Cosa ha fatto? Trovandosi spiazzato, Shiva ha scelto tra il pubblico un fan e l’ha coinvolto assieme a lei sul palco. In quel momento Shiva doveva esibirsi nel brano Fendi Belt scritto in collaborazione con Paky. A quel punto il fan ha intonato assieme al rapper la sua strofa in Fendi Belt. Il video è diventato virale sui social e in molti si sono complimentati per il gesto di Shiva che non si è perso d’animo. Un gesto che è stato apprezzato dal pubblico visto che in questi tempi i cantanti hanno spesso adottato un atteggiamento controverso nei confronti di chi li veniva a sentire. Non ultimo il caso di Rhove che durante un suo concerto ha abbandonato il palco perché stanco del pubblico che non ballava sulle sue canzoni.

Il rapper ha invece deciso di andare controcorrente chiamando sul palco un suo fan e regalandogli anche un momento di gloria visto che è stato scelto tra i numerosi spettatori presenti. Shiva sta scalando le classifiche musicali e a soli 21 anni ha già pubblicato tre album di successo. Centossessantacinque milioni di views su YouTube e 800mila followers su Instagram sono numeri notevoli per un artista che si sta affermando sempre più nell’Olimpo della musica.

Shiva racconta il suo passato difficile in Fendi Belt, la verità nella canzone

Shiva ha pubblicato il singolo Fendi Belt in collaborazione con Paky. Fendi belt è un brano di Shiva tratto dal suo ultimo disco, Dolce vita. Si tratta di un brano autobiografico in cui Shiva si è voluto raccontare tra passato e presente. Nel testo si comprende come Shiva abbia attraversato dei momenti difficili: “Per registrare la mia prima merda, Avevo chiesto i soldi a mia sorella, Ora le regalo una Hermès”. Anche in Fendi belt, ci sono racconti, riflessioni e pensieri tra il presente, il mondo che lo circonda, belle ragazze, marche e una vita presente diversa dal passato.

Il rapper ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 15 anni, pubblicando il suo primo EP La via del guerriero nel 2014. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo video autoprodotto del brano Cotard Delusion e nello stesso anno ha firmato un contratto con l’etichetta discografica romana Honiro Label, con la quale ha fatto uscire il suo primo album Tempo anima nel 2017,a settembre il rapper è tra le collaborazioni dell’album Ogni maledetto giorno di Mostro, cantando nel brano Amore sporco. Nel marzo 2018 pubblica il secondo album Solo. Nel 2019 ha pubblicato i singoli Mon fre e Bossoli, entrambi certificati dischi di platino dalla FIMI. Nello stesso anno ha collaborato con numerosi artisti della scena hip hop italiana, fra cui Sfera Ebbasta con il singolo Soldi in nero, che ha raggiunto la seconda posizione della Top Singoli. Poi la collaborazione con Paky nel singolo Fendi Belt.













