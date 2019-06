Palermo Calcio non iscritto al campionato Serie B/ Caos fideiussione, cosa succede?

E’ caos Palermo Calcio. Entro la giornata di ieri le società doveva presentare la documentazione richiesta per iscriversi nel campionato di Serie B, e poter così svolgere regolarmente la stagione cadetta 2019-2020, ma stando a quanto emerso in queste ultime ore, pare che i rosanero non sia riusciti a stare nei termini. Attorno alla mezzanotte e quaranta è intervenuto il presidente della stessa squadra di calcio siciliana, Salvatore Tuttolomondo, che ha specificato: «La fideiussione è operante, come attestato da due Pec. E’ confermata la piena operatività della garanzia fideiussoria, che per un problema tecnico non imputabile al Palermo verrà consegnata nelle prossime ore. Alle 23,59 abbiamo completato tutta la procedura». Nel frattempo la notizia della mancata iscrizione alla Serie B si era già diffusa fra i tifosi più “caldi”, che si sono ritrovati fuori dallo stadio Renzo Barbera.

PALERMO CALCIO, CAOS FIDEIUSSIONE

Momenti di tensione fuori dalla casa dei siciliani, dove, sottolinea PalermoToday.it, sono stati fatti esplodere dei petardi e dove è arrivata anche la polizia. Inoltre, ad alcuni giornalisti è stato intimato di non effettuare riprese video. Nella notte appena passata è quindi intervenuto anche il sindaco della città di Palermo, Leoluca Orlando, che ha confessato: «La città e i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di calcio di serie B. E’ una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune aveva dato anche rassicurazioni sulla disponibilità dello stadio Barbera. Ci auguriamo che questa confusione non si trasformi in una ennesima beffa e in un ennesimo danno per il calcio a Palermo». Nella giornata di oggi sono attese ulteriori delucidazioni per capire cosa succederà ai rosanero, e soprattutto, quale campionato disputerà a partire dal prossimo mese di agosto, sperando ovviamente che sia la Serie B.

