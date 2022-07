Palermo, calendario Serie B 2022 e prima giornata/ Quali ambizioni per i rosanero?

PALERMO CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA

Una delle grandi suggestioni nel calendario di Serie B 2022-2023 è certamente rappresentata dal Palermo. Aspettando la prima giornata, i rosanero sono tornati ad assaporare aria di campionato cadetto dopo tre anni: la mancata iscrizione al torneo nel 2019 aveva portato una società comunque storica, e passata anche dall’Europa nel terzo millennio, a ripartire dalla Serie D. Il rilancio è stato immediato: subito promozione nell’anno del lockdown, poi al secondo campionato di Serie C ecco finalmente il ritorno in cadetteria attraverso i playoff, con la finale vinta contro il Padova.

Dunque ora il Palermo si riaffaccia al calendario di Serie B 2022, e per affrontare questo nuovo campionato ha scelto di confermare Silvio Baldini: l’allenatore, grande nome con esperienza anche in Serie A, è salito ultimamente alla ribalta per la sua decisione di sedere in panchina gratis (anche alla Carrarese) parlando dell’entusiasmo e della passione dei tifosi come molla che gli permette di essere competitivo. Adesso dunque vedremo quale sarà la prima giornata del Palermo, e ovviamente come si svilupperà il calendario di Serie B 2022-2023 per una società che naturalmente ha ambizioni, come confermato anche dal recente acquisto da parte di City Football Group.

LA PRIMA GIORNATA DEL PALERMO E IL PERCORSO DEL CALENDARIO DI SERIE B 2022

Non ci saranno derby siciliani per il Palermo nel calendario di Serie B 2022-2023: avversarie storiche come Messina e Catania sono finite nelle serie minori e gli etnei sono addirittura falliti nel corso dell’ultima stagione. Tuttavia, non mancheranno le sfide di cartello in questo campionato: contro Bari e Reggina ci saranno incroci nei quali provare a stabilire una supremazia nel Sud Italia, anche contro il Cosenza il concetto sarà quello ma poi chiaramente il Palermo se la dovrà vedere con avversarie non indifferenti per andare a caccia dell’obiettivo.

Se vogliamo parlare di playoff, le potenziali sfidanti per un posto nelle prime otto potrebbero essere squadre come Perugia, Frosinone e Cittadella, senza ovviamente dimenticarsi di Ascoli e Pisa; peraltro avremo anche incroci con tanti ex allenatori o comunque elementi che nel Palermo hanno militato, da Fabio Caserta a Lamberto Zauli passando per Fabio Grosso. Per Baldini invece le gare da ex saranno quelle con Brescia e Parma, anche se in nessuna di queste due società ha particolarmente lasciato il segno; sicuramente la curiosità maggiore nel calendario di Serie B 2022-2023 è quella di scoprire cosa la squadra rosanero riuscirà a combinare…











