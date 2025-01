E’ una star del cinema internazionale ed eternamente del cuore dei tanti che tra gli anni ottanta e novanta sono cresciuti con le avventure di ‘Baywatch’, stiamo parlando di Pamela Anderson. L’attrice vanta un seguito pazzesco costruito nel tempo non solo con l’esperienza nella nota serie tv statunitense ma anche per ben altri lavori. Di recente, ha attirato l’attenzione su di sé con un racconto choc durante un’intervista rilasciata per il podcast Sad Confused’.

Pamela Anderson – come racconta il Corriere della Sera – ha raccontato di aver temuto per la sua stessa vita a causa di un clamoroso scambio di persona. Un uomo, riconoscendo in lei il volto di un’altra star – la cantante Natalie Maines – era ad un passo da aggredirla durante un viaggio in aereo. Stando al suo racconto, necessario è stato l’intervento degli assistenti di volo che avrebbero così scongiurato il peggio.

Pamela Anderson, paura ‘ad alta quota’: “Dopo quell’episodio…”

“Una volta ero su un aereo e un uomo si è avvicinato furioso e mi ha detto: ‘Sai cosa ha fatto questo Paese per te?’. Io ho pensato, ‘Ma cosa ho fatto?’. Ogni volta che guardavo nella sua direzione mi ringhiava contro e, visto che tentava di aggredirmi, una hostess ha dovuto ammanettarlo al sedile”. Inizia così il racconto choc di Pamela Anderson a proposito di quando ha rischiato di essere uccisa durante un viaggio in aereo. “Era convinto che fossi una delle ‘Dixie Chicks’… Ho rischiato di essere uccisa su quell’aereo. Dopo quell’episodio ho avuto paura di volare per un po’”.

Come anticipato, Pamela Anderson fu scambiata per la cantante Natalie Maines, parte del gruppo Dixie Chicks. La rabbia della persona a bordo dell’aereo – come racconta il Corriere della Sera – sarebbe dovuta a diversi anni fa quando l’artista rinnegò l’allora presidente George W. Bush per via delle sue origini texane. Ne scaturì una tempesta mediatica non da poco che appena 4 anni fa portò la band a cambiare nome in ‘The Chicks’.