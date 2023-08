Pamela Camassa: “Filippo Bisciglia? Felicissima del successo di Temptation Island”/ “Lui è stato bravissimo…”

Pamela Camassa e il successo di Filippo Bisciglia

Pamela Camassa, grande protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, ha parlato del successo del fidanzato Filippo Bisciglia che condurrà anche l’edizione invernale di Temptation Island. Mentre Pamela si riprendeva dalle fatiche affrontate in Honduras, Bisciglia, insieme a tutta la squadra, lavorava a Temptation Island che, trasmesso dopo un anno di pausa, è stato un grande successo. Un successo meritato per Bisciglia come sottolinea la fidanzata che non nasconde il proprio orgoglio per il lavoro fatto dall’uomo con cui, da anni, vive un’importante relazione.

“Anche quest’anno Temptation Island è stato un grande successo e Filippo come sempre è stato bravissimo, anche se detto da me è scontato, sono un po’ di parte, ma la conferma la danno le persone che lo fermano per strada, lo riempiono di complimenti e gli dicono parole davvero belle, spesso è lui stesso a rimanerne stupito”, le parole della Camassa.

Pamela Camassa e la rivelazione su Maria De Filippi

Pamela Camassa, nel corso dell’intervista rilasciata a Superguidatv, ha parlato anche del ruolo importante che Maria De Filippi ha nella realizzazione e nel successo di Temptation Island, un programma che appassiona milioni di persone con le storie delle coppie che, in crisi, decidono di mettere tutto in gioco.

Un successo, quello di Temptation Island, che Bisciglia condivide con tutta la squadra “partendo da Maria stessa che è sempre presente, gli autori, la redazione, la produzione, i macchinisti ecc. sono più di 200 persone e vivendoli, dato che spesso sono anche io lì in Sardegna con loro, sono davvero una grande macchina da guerra”.

