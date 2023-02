Pamela Camassa, prima concorrente de L’Isola dei Famosi 2023?/ L’indiscrezione

Pamela Camassa approda all’Isola dei Famosi 2023? Lo scoop

Non manca molto alla messa in onda de L’Isola dei Famosi 2023, che farà il suo esordio il 17 aprile. Chiaramente, sono numerose le indiscrezioni trapelate sui presunti concorrenti del reality show. Secondo TvBlog, la prima concorrente confermata del cast è la showgirl Pamela Camassa.

Sul portale, infatti, si legge: “Dunque, la prima naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – Pamela Camassa. La showgirl, così, tornerà in televisione dopo un periodo di allontanamento. Il più recente avvistamento risale al 2019 quando partecipò, insieme al suo storico compagno Filippo Bisciglia, ad Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi.” Non si hanno ancora conferme ufficiali, poichè gli annunci del cast verranno resi pubblici nelle prossime settimane. In ogni caso, questo per la showgirl sarebbe un grande ritorno nel mondo televisivo da cui è stata lontana per diverso tempo.

Isola dei Famosi 2023, le indiscrezioni sul cast: da Alessandro Cecchi Paone a Nathaly Caldonazzo

Oltre al nome di Pmaela Camassa, Dagospia ha rivelato altri papabili concorrenti che potrebbero far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2023. Sul portale di Roberto D’Agostino, risuonano alcuni protagonisti che potrebbero partire per l’Hounduras: Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller già conosciuto per i vari interventi durante il reality show.

Ma sul portale di gossip, questi non sono gli unici nomi che potrebbero partecipare all’Isola dei Famosi 2023. Dagospia ha svelato che ad approdare in Honduras ci potrebbe essere Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini. Inoltre, nel cast si aggiungerebbe anche Nathaly Caldonazzo che, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, avrebbe deciso di dedicarsi ad un’altra avventura televisiva.

