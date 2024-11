Angelo Madonia e il gesto contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

L’uscita di scena di Angelo Madonia da Ballando con le stelle ha sollevato un grosso polverone nelle scorse ore, con buona parte del pubblico del dancing show che ha voluto prendere le difese del maestro di ballo in seguito alla cacciata dalla trasmissione. Il primo a prendere la parola pubblicamente tra i volti di Ballando con le stelle è stato Alberto Matano a La vita in diretta: “E’ la prima volta nell’intera storia del programma che un componente del cast, un ballerino venga escluso dalla trasmissione, c’è una nota della Rai che parla di questa esclusione” le parole del conduttore.

Alessandro Basciano a La Vita in Diretta commenta le minacce contro Sophie Codegoni/ "Solo insulti"

Dopo qualche ora i social si sono intasati di messaggi e opinioni, con lo stesso Angelo Madonia che ha condiviso un pensiero di un fan contro Selvaggia Lucarelli, lo sfogo recitava: “Vorrei chiedere alla Carlucci ma è proprio necessario per un programma di successo come il vostro avere in giuria una dispensatrice di veleno e fango come Selvaggia Lucarelli? E necessario x gli ascolti?”

Veronica Peparini, eliminata La Talpa 2024 sbotta contro Andrea Preti/ "Strozzati con la cena, persona falsa"

Angelo Madonia e la tensione contro Selvaggia Lucarelli: cosa è accaduto

Già nella scorsa puntata di Ballando con le stelle si era compreso come tra i due non scorresse buon sangue, con Angelo Madonia che non ha perso occasione per rispondere a tono alla giornalista e scrittrice. Lui ha dato della rosicona alla giudice, Selvaggia Lucarelli ha ricordato al ballerino come la star della coppia fosse Federica Pellegrini e non lui.

“E poi la mia sull’uscita di Sonia era una battuta. Ma ti pare che possa essere seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata un’altra coppia? Capisci che danneggi Federica Pellegrini a fare così? La tua antipatia danneggia lei“. “La rosicona sei tu! Io danneggio Federica? Tu danneggi la giuria“ ha tuonato Angelo Madonia contro la giornalista alzando il polverone che ha poi portato al suo allontanamento per divergenze con la Rai.

Alessandro Egger contro Marina La Rosa: scoppia lite e lui abbandona La Talpa 2024/ "Ipocrita" "Vai a caga*e"