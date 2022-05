Pamela Petrarolo, digiuno all’Isola dei Famosi 2022/ “Cedo il riso”: ecco perchè

Pamela Petrarolo, digiuno all’Isola dei Famosi 2022

Pamela Petrarolo è giunta sull’Isola dei Famosi 2022 otto giorni fa insieme a Marco Maccarini, Luca Dafrè e Gennaro Auletto che ha dovuto abbandonare la Palapa nella scorsa puntata. Pamela, nel corso del daytime del 26 maggio, ha avuto un piccolo incidente a causa di Marco Maccarini. Successivamente, quest’ultimo, ha scelto Pamela per mangiare una bistecca e delle patatine, premio messo in palio per i migliori concorrenti che, secondo il parere di Marco, sono stati i migliori nella pulizia della spiaggia.

Pamela, inizialmente, aveva deciso di mangiare, oltre alla carne e alle patatine anche la sua porzione di riso facendo infuriare gli altri concorrenti, in primis Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis convinti che, essendo sull’Isola da soli otto giorni e dovendo già mangiare carne e patatine fritte avrebbe dovuto cedere il riso. Da qui la successiva scelta di Pamela.

La scelta di Pamela Petrarolo all’Isola dei Famosi 2022

Il gruppo dei naufraghi storici dell’Isola dei Famosi 2022 è convinto che Marco Maccarini avrebbe dovuto riconoscere il premio ad un naufrago presente sull’Isola da due mesi. “Sei arrivata una settimana fa! Non hai il diritto di mangiare”, si lamentano gli altri concorrenti con Pamela Petrarolo. L’ex ragazza di Non è la Rai per evitare ulteriori polemiche decidendo così di cedere la sua porzione di riso.

Una scelta che viene apprezzata da Edoardo, ma anche dagli altri concorrenti che, con Marco Maccarini, invece, non riescono a trovare un punto d’incontro sin dal primo giorno di permanenza sull’Isola.

