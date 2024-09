Per diversi anni della sua vita, il cuore di Pamela Petrarolo è stato affidato a Gianluca Pea, il suo ex marito nonché padre delle due figlie Alice e Angelica. L’ex volto di Non è la Rai e l’agente di viaggi si sono incontrati per la prima volta sul finire degli anni novanta e da quel momento hanno dato vita ad una storia d’amore lunga e appassionante. Il matrimonio è arrivato nel 2001, poi ecco la nascita delle figlie Alice e Angelica con cui hanno completato un quadretto familiare quasi perfetto. A quanto pare, ad un certo punto della loro storia, Pamela e Gianluca sono sprofondati in crisi e con il tempo il rapporto ha rischiato fortemente di rovinarsi e consumarsi definitivamente.

Nel 2007, la coppia decide così di separarsi e di annunciare il divorzio, pur senza menzionare le cause che li accompagnarono alla rottura definitiva. Quel che sappiamo, almeno per quanto riguarda Pamela, è che dopo la storia d’amore con l’ex marito Gianluca ha voltato pagina con Giovanni Benevento, con cui oggi tutto sembra proseguire per il meglio e con cui va d’amore d’accordo.

Pamela Petrarolo non dimentica la storia d’amore con l’ex marito Gianluca Pea: “Si può restare in ottimi rapporti”

Dopo la fine della storia con Pea, quindi, la showgirl ha ritrovato l’amore di Giovanni, uomo di dieci anni più giovane. Pamela è felice da questo punto di vista ma non dimentica la relazione del passato con Gianluca Pea, che resta comunque il padre dei suoi figli.

“Anche se l’amore può finire, quello tra genitori no e noi siamo in ottimi rapporti. Attualmente sono fidanzata con Giovanni, abbiamo dieci anni di differenza e, nonostante la paura di sbagliare di nuovo, sono contenta di averci provato ancora”, ha detto Pamela Petrarolo in un passaggio riportato da today e incentrato su un’intervista di qualche tempo fa.

