Pamela Petrarolo, malattia figlia Angelica/ “E’ nata con una malformazione congenita”

Pamela Petrarolo e il dramma della figlia Angelica

Pamela Petrarolo da Non è la Rai a L’Isola dei Famosi 2022. La cantante e showgirl è una delle nuove naufraghe in arrivo in Honduras. Una partecipazione importante per la ex ragazza di Non è la Rai, programma cult di Gianni Boncompagni, che ha lanciato tantissime giovani ragazze nel mondo dello spettacolo. Tra queste c’è anche Pamela, cantante e showgirl, ma anche mamma di tre figli, tra cui Angelica nata con una malformazione. A raccontare il dramma della figlia è stata proprio la ex stella del programma cult di Italia 1 che dalle pagine del settimanale Spy ha confessato: “Angelica, che ha 2 anni, è nata con una malformazione congenita alla testa. Nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno”.

Pamela Petrarolo chi è? Isola dei famosi/ “Non credevo più nell’amore ma ho incontrato Giovanni: mie figlie…”

Una malformazione congenita alla testa che poteva costarle la vita, ma per fortuna tutto è ancora per il verso giusto come ha raccontato proprio la ex star di Non è la Rai.

Pamela Petrarolo e la figlia Angelica: “oggi sta bene”

Pamela Petrarolo parlando della figlia Angelica, nata con una malformazione congenita alla testa, ha però rassicurato tutto il suo pubblico dalle pagine di Spy precisando: “ora sta bene. Viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato e io, Angelica, Alice, che ha 15 anni, e il loro papà siamo tutti più sereni”. Una malattia silente di cui nessuno si era accorto come ha precisato la ballerina : “nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno. Ora sta bene. Viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato”.

Gianluca Pea, ex marito Pamela Petrarolo/ La separazione nel 2017

La figlia Angelica è nata dal matrimonio con l’ex marito Gianluca Pea di cui ha detto “l’amore può finire, ma l’essere genitori no. Oggi sono fidanzata con Giovanni, abbiamo 10 anni di differenza e, nonostante la paura iniziale di sbagliare di nuovo, sono contenta di averci provato ancora”.

