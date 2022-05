Pamela Petrarolo/ “Non è la Rai? Ha fatto la storia della televisione italiana”

Pamela Petrarolo conquisterà L’Isola dei Famosi 2022?

Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai, è una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi 2022. La showgirl, volto noto ed icona degli anni ’90 del programma cult di Gianni Boncompagni, sin dal primo ingresso in Honduras ha conquistato tutti! Simpatica, energica e divertente, la Petrarolo non appena approdata in Honduras si è fatta notare sia dalla padrona di casa Ilary Blasi che dagli altri naufraghi. Il suo arrivo, insieme a quello di altri tre naufraghi, ha sparigliato tutte le carte nel gioco considerando che gli equilibri tra i naufraghi erano già instabili. La Petrarolo poco prima di partire si è raccontata dalle pagine di comingsoon.it rivelando: “a metà Maggio uscirà la mia versione di 50 Special dei Lunapop, e devo ancora finire le voci. Se senti caos è perché con me ci sono le mie tre figlie”.

La ex ragazza di Non è la Rai è anche mamma di tre splendide bambine: Alice e Angelica, nate dal matrimonio con Gianluca Pea, e Futura, nata dalla sua attuale relazione con il compagno Giovanni. Proprio del compagno Giovanni ha detto: “ho incontrato Giovanni quando non credevo più nell’amore. Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso. L’amore a quarant’anni così come i figli, sono un’esperienza nuova, consapevole e serena. Mi sento molto fortunata”.

Pamela Petrarolo da Non è la Rai alla musica

L’incontro con Giovanni ha rivoluzionato, in meglio, la vita di Pamela Petrarolo che ha raccontato: “ho ricominciato a cantare, a incidere, soprattutto cover per ora, ma sto lavorando ad un pezzo tutto mio. Sogno di partecipare ad un programma musicale, chi mi conosce bene sa quale è il mio sogno nel cassetto, ma per scaramanzia non dico nulla…”. La showgirl ha poi parlato del suoi progetti futuri: “la musica, i concerti in piazza, che non vedo l’ora di tornare a fare, e poi il mio blog che mi ha dato tante soddisfazioni durante il periodo di gravidanza e pandemia. Ho capito che c’era un grande bisogno di condivisione e così mi sono chiesta cosa potessi condividere io: mi è sembrato quasi d’obbligo dire che coniugare maternità e lavoro è stata la grande sfida della mia vita”.

Infine impossibile non parlare del programma che l’ha lanciato nel mondo della tv: “Non è la Rai” che porta ancora nel cuore. “Non ho mai capito che parla male del programma che ha fatto la storia della televisione e da cui sono nate alcuni dei volti, ancora oggi, più noti del piccolo e del grande schermo. Non è la Rai è stata opera di un genio della televisione, Gianni Boncompagni è stato unico, e chi parla male di lui e del programma evidentemente lo fa solo per invidia. Chi ha conosciuto davvero quella storia, non ha mai spesa parole, se non di stima” – ha detto la Petrarolo.











