Pamela Prati, che ruolo ha nel caso Mark Caltagirone?/ I dubbi sulla “sua verità”…

Che ruolo ha avuto Pamela Prati nello scandalo Mark Caltagirone? La showgirl, ora concorrente del Grande Fratello Vip, è davvero vittima di una truffa amorosa o è tra le “carnefici”? La showgirl ha raccontato di aver conosciuto Mark Caltagirone quattro anni fa tramite delle persone che riteneva amiche e che si sarebbero rivelate truffatrici. Era un momento difficile per lei, quindi queste persone le avrebbero parlato di questo uomo che la seguiva e la ammirava molto.

Eliana Michelazzo, Pamela Prati e Mark Caltagirone/ Pratiful: le tappe del caso

Per questo avrebbe inviato un messaggio su Instagram, riscontrando quanto questo fantomatico Mark Caltagirone fosse fragile e problematico. Il motivo per il quale Pamela Prati aveva accettato l’idea di non incontrarlo è che le aveva raccontato di essere un testimone di giustizia, quindi non poteva mostrarsi per motivi di sicurezza.

Fredella: "Pamela Prati e Caltagirone? Lei non c'entra col coinvolgimento di minori"/ "Ci sono le prove…"

I dubbi sulla versione di Pamela Prati

Pamela Prati ha raccontato di essere rinata dopo aver conosciuto Mark Caltagirone, descritto anche come un uomo molto geloso. Ci sono poi due bambini fintamente presi in affido. La showgirl ha ribadito che era convinta esistessero, quindi di essere stata presa in giro anche su questo. C’è poi il caos mediatico, un’ondata che l’ha travolta insieme alla sofferenza per la scoperta che quell’uomo che amava non esisteva. Ad un certo punto è arrivata a pensare di togliersi la vita, anche perché è orgogliosa del fatto di non aver mai tradito il suo pubblico, a cui però ha mentito raccontando poi una storia che ha scoperto non essere mai esistita. Dunque, i telespettatori si chiedono se effettivamente Pamela Prati era convinta di avere una relazione con Mark Caltagirone, su cui poi ha mentito dopo aver scoperto la verità, di fatto cavalcando quell’onda che poi l’ha travolta, o se invece fosse consapevole all’inizio di tutto.

Eliana Michelazzo e Perricciolo a processo/ Pamela Prati gate: svolta nel caso finto figlio Mark Caltagirone

La reazione al Gf Vip dopo il racconto di Pamela Prati

Lo scandalo Mark Caltagirone e il ruolo di Pamela Prati tengono banco anche al Grande Fratello Vip. Dopo aver raccontato la sua verità, proprio come accade fuori dalla Casa, anche all’interno in molti esprimono la loro opinione. «Ci sono delle incongruenze che mi lasciano perplesso», ha detto Alberto in confessionale. Perplesso anche Charlie: «Sicuramente sarà vittima della solitudine ma è una storia davvero inverosimile, che una donna con la sua ironia faccia una parte così tragica, non ce la vedo». Sulla stessa lunghezza d’onda Wilma Gioco: «Secondo me qualcosa non lo ha detto».

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Patrizia ha dichiarato di voler credere a Pamela Prati, invece Orietta Berti dallo studio ha chiuso la questione esprimendo il pensiero generale dei telespettatori, che rappresenta anche un timore: «La verità non la sapremo mai». Nel caso di Pamela Prati, ad esempio, non è chiaro se sia vittima o carnefice dello scandalo Mark Caltagirone, né quando ha eventualmente smesso di essere vittima per diventare carnefice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA