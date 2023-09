PAMELA PRATI È CLAUDIA MORI A TALE E QUALE SHOW 2023/ Malgioglio: “Sembrava ti stessero togliendo un dente”

Sul palco di Tale e Quale Show 2023 arriva Pamela Prati. La showgirl sarà Claudia Mori e canterà “Non succederà più”. “Ho sempre desiderato trasformarmi! Ritorno a fare ciò che amo con dei grandi professionisti che stimo molto.” racconta prima di salire sul palcoscenico di Rai Uno per la sua prima esibizione.

La performance fila via liscia, poi la parola passa alla giuria. Loretta Goggi dichiara: “Sei stata brava, l’hai interpretata bene”. Tocca poi a Malgioglio: “Tu hai interpretato molto bene questo brano, ma a tratti sembrava di stessero togliendo un dente del giudizio dall’espressione”. Tocca poi a Panariello: “Sono rimasto davvero colpito dalla sua interpretazione, giusta, misurata e carina” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pamela Prati si trasforma in Claudia Mori a Tale e Quale Show 2023: flop o sorpresa?

Pamela Prati è pronta a tornare sul piccolo schermo con una sfida intrigante a Tale e Quale Show 2023. In questa prima puntata si trasformerà in Claudia Mori, una figura iconica della musica italiana, nonché la moglie di Adriano Celentano. Pamela Prati è da sempre una figura divisiva nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento italiano. Con una carriera che spazia dal cinema al teatro e dalla televisione alla musica, ha conquistato il cuore di molti spettatori.

La sua partecipazione a Tale e Quale Show promette di essere un momento di grande leggerezza, dopo i polveroni che negli ultimi anni si sono sollevati su Pamela, come ad esempio il caso Caltagirone. Adesso, a proposito di sentimenti, la Pamela Prati è impegnata con il giovane modello di 19 anni Simone Ferrante. Una storia che naturalmente sta facendo discutere per via della differenza di età…

Pamela Prati a Tale e Quale Show 2023 non teme Cristiano Malgioglio

Pamela Prati è pronta a mettersi in gioco come concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023, il varietà di successo di Rai1 condotto da Carlo Conti. La showgirl sarda è tra i personaggi vip più attesi di questa nuova stagione del programma più amato e seguito dal pubblico di Rai1. In giuria la showgirl ritroverà Cristiano Malgioglio, ma non ha alcun timore. Anzi dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia della sua partecipazione al famoso varietà del venerdì sera di Raiuno ha dichiarato: “credo che Carlo Conti mi abbia scelto per la mia caparbietà e la mia storia artistica. Se ho paura di imitare qualche artista? Non c’è un personaggio che ho paura di imitare perché amo tutti gli artisti. Cristiano Malgioglio e le sue critiche? Già me lo immagino con la sua pungente e sottile ironia. Spero di non essere un bersaglio facile”.

Pamela Prati: dal Bagaglino al successo di oggi tra musica e tv

La carriera di Pamela Prati è stata davvero straordinaria. Oggi la showgirl sarda, primadonna indimenticabile del Bagaglino di Pingitore, si divide tra musica e televisione partecipando a diversi reality show. Proprio quest’estate è tornata alla musica con il singolo “Anni ’60” che ha raccontato dalle pagine de ilgiornale.it: “questa canzone l’ho sentita subito mia, anche se ero piccola negli Anni 60, ne ho vissuto la storia e in tante cose mi ci sono ritrovata. Molte parole del testo mi ricordano la mia gioventù, quando andavo a Fregene con i miei amici coetanei ed eravamo spensierati. Questa canzone è un arcobaleno di gioia e libertà, per questo ho detto subito sì”.

Impossibile non parlare delle sue partecipazioni al Grande fratello vip dove si è rimessa in gioco lo scorso anno dopo la polemica di Mark Caltagirone: “aevo molta paura. Sette anni fa ne sono uscita in un modo, anche iconico se vogliamo. La frase “Chiamatemi un taxi”, che mi è venuta proprio spontanea, perché viaggio da sempre sui taxi, viene ricordata ancora oggi. Pensa che quando hanno saputo che sarei tornata al Grande fratello, la cooperativa dei taxi mi ha fatto un in bocca al lupo”. Infine parlando di lei si è descritta così: “chi sono e il mio vissuto è raccontato nelle mie canzoni, nella musica. Io ho una parte molto drammatica e una più ironica. Up and down, si dice. Ho la malinconia del Cancro e la grinta e la determinazione del Sagittario e poi c’è la forza, che prendo dalle mie radici sarde. Sono una donna che ne ha passate tante, ma mi sono sempre rialzata più forte di prima”.











